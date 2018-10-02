Бути добру: у Рівному хлопець подарував майже 200 квитків на проїзд у тролейбусі
Сьогодні, 09:27
У Рівному молодий чоловік безкоштовно роздавав людям квитки на проїзд у громадському транспорті. Тож 200 рівнян мали можливість безкоштовно проїхати в тролейбусі.
Саме стільки проїзних квитків купив хлопець та роздавав їх при вході у транспорт, - пише Рівне вечірнє.
"Не всі відразу розуміли, що це він робить, але він казав, що нам всім просто треба бути добрішими і йому подобається реакція задоволених людей. Люди кажуть, що він «зробив їхній день», – пише на своїй сторінці в Instagram авторка відео.
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Саме стільки проїзних квитків купив хлопець та роздавав їх при вході у транспорт, - пише Рівне вечірнє.
"Не всі відразу розуміли, що це він робить, але він казав, що нам всім просто треба бути добрішими і йому подобається реакція задоволених людей. Люди кажуть, що він «зробив їхній день», – пише на своїй сторінці в Instagram авторка відео.
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