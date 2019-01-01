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На Волині ще дві церкви виявили бажання перейти до ПЦУ

На Волині ще дві церкви виявили бажання перейти до ПЦУ
У селі Серхів та Куликовичі Маневицького району пафаріяни місцевих храмів проголосували за перехід до ПЦУ.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

Він зазначив, що збори села Куликовичі відбулися 24 січня, а села Серхів – 27.

«Сьогодні (24 січня – ред.) в с. Куликовичі відбулись парафіяльні збори на яких громада прийняла одностайне рішення підтримати Автокефалію Православної Церкви України. Тільки одне але...

Відтермінували його на прохання місцевого священника на пів року. З аргументацією, "щоб ще 6 православних церков визнали ПЦУ". Якщо швидше визнають, то і швидше перейдуть, разом із священником», – йдеться у дописі.

«... ще одна релігійна громада Маневицького району, зокрема в с. Серхів, на парафіяльних зборах (27 січня – ред.) також прийняла рішення про перехід з юрисдикції Російської православної церкви в Православну Церкву України.

На жаль, священник і тут проти бажання парафіян перейти в Помісну канонічну Православну Церкву України!» – пише голова РДА.


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Теги: ПЦУ, Волинь, Томос, МП
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