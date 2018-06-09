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Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО

Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
У Луцьку на деяких вулицях під вікнами багатоповерхівок мешканці влаштували стихійне сміттєзвалище.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Такі смітники влаштували на проспекті Грушевського, 1 та вулицях Словацького, 12, а також 8-го березня, 33. Мішки з будівельним сміттям, дошки та ганчір’я – все розкидано на тротуарах та поблизу під’їздів, де щоденно проходить багато людей.

Особам, які засмітили територію, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька видають приписи на усунення засмічення. В разі ж їх не виконання припису впродовж певного терміну муніципали складають на громадян адмінпротоколи.

Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО

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Теги: сміття, Луцьк, мешканці, муніципали
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