Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Сьогодні, 09:47
У Луцьку на деяких вулицях під вікнами багатоповерхівок мешканці влаштували стихійне сміттєзвалище.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Такі смітники влаштували на проспекті Грушевського, 1 та вулицях Словацького, 12, а також 8-го березня, 33. Мішки з будівельним сміттям, дошки та ганчір’я – все розкидано на тротуарах та поблизу під’їздів, де щоденно проходить багато людей.
Особам, які засмітили територію, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька видають приписи на усунення засмічення. В разі ж їх не виконання припису впродовж певного терміну муніципали складають на громадян адмінпротоколи.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Такі смітники влаштували на проспекті Грушевського, 1 та вулицях Словацького, 12, а також 8-го березня, 33. Мішки з будівельним сміттям, дошки та ганчір’я – все розкидано на тротуарах та поблизу під’їздів, де щоденно проходить багато людей.
Особам, які засмітили територію, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька видають приписи на усунення засмічення. В разі ж їх не виконання припису впродовж певного терміну муніципали складають на громадян адмінпротоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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