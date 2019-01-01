У Ковелі затримали двох хуліганів-дебоширів
Сьогодні, 09:52
У Ковелі патрульні затримали двох чоловіків, які хуліганили.
Так, у ніч на 30 січня до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що її колишній чоловік гучно стукає у двері та намагається увірватись в помешкання, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
На місці події патрульні затримали 39-річного чоловіка, який сидів у під’їзді. На той момент він уже порізав собі руку уламком скляної пляшки. Йому надали допомогу та викликали медиків.
А вночі, по бульвару Лесі Українки, виявили 21-річного хлопця, який перебував у громадському місці в стані алкогольного сп'яніння та виражався нецензурною лайкою.
Його затримали, освідували та оформили необхідні матеріали за порушення.
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Так, у ніч на 30 січня до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що її колишній чоловік гучно стукає у двері та намагається увірватись в помешкання, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
На місці події патрульні затримали 39-річного чоловіка, який сидів у під’їзді. На той момент він уже порізав собі руку уламком скляної пляшки. Йому надали допомогу та викликали медиків.
А вночі, по бульвару Лесі Українки, виявили 21-річного хлопця, який перебував у громадському місці в стані алкогольного сп'яніння та виражався нецензурною лайкою.
Його затримали, освідували та оформили необхідні матеріали за порушення.
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