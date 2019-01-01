вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі затримали двох хуліганів-дебоширів

У Ковелі затримали двох хуліганів-дебоширів
У Ковелі патрульні затримали двох чоловіків, які хуліганили.

Так, у ніч на 30 січня до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що її колишній чоловік гучно стукає у двері та намагається увірватись в помешкання, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

На місці події патрульні затримали 39-річного чоловіка, який сидів у під’їзді. На той момент він уже порізав собі руку уламком скляної пляшки. Йому надали допомогу та викликали медиків.

А вночі, по бульвару Лесі Українки, виявили 21-річного хлопця, який перебував у громадському місці в стані алкогольного сп'яніння та виражався нецензурною лайкою.

Його затримали, освідували та оформили необхідні матеріали за порушення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, хулігани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі затримали двох хуліганів-дебоширів
Сьогодні, 09:52
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Сьогодні, 09:47
На Волині ще дві церкви виявили бажання перейти до ПЦУ
Сьогодні, 09:35
У Луцьку затримали засудженого, який перебував в розшуку
Сьогодні, 09:31
Бути добру: у Рівному хлопець подарував майже 200 квитків на проїзд у тролейбусі
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
Прибирання вулиць Ковеля «влетить» у понад 11 мільйонів гривень Прибирання вулиць Ковеля «влетить» у понад 11 мільйонів гривень
29 січень, 18:43
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
29 січень, 12:15
Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води
28 січень, 18:13
За тиждень у Ковелі сталося чотири страшні пожежі За тиждень у Ковелі сталося чотири страшні пожежі
28 січень, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі затримали двох хуліганів-дебоширів
Сьогодні, 09:52
 0
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Сьогодні, 09:47
 0
На Волині ще дві церкви виявили бажання перейти до ПЦУ
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку затримали засудженого, який перебував в розшуку
Сьогодні, 09:31
 0
Бути добру: у Рівному хлопець подарував майже 200 квитків на проїзд у тролейбусі
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8