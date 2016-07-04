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У Дніпрі з гранатомета обстріляли автомобіль кримінального авторитета

У Дніпрі з гранатомета обстріляли автомобіль кримінального авторитета
У Дніпрі обстріляли броньоване авто відомого кримінального авторитета на прізвисько «Каха».

Про це УНН розповіли у місцевій поліції.

"Офіційно причетність, тих хто перебував в авто, до кримінального світу ще встановлюється в рамках розслідування. Однак неофіційно можу сказати, що в автомобілі перебував чоловік, що відомий у нашому місті, як "Каха". Він керував автомобілем, що, до речі, броньований", – розповів співрозмовник агентства.

У поліції також уточнили, що автомобіль не належить громадянинові 1973 року народження, який був за кермом, а зареєстрований на іншу особу.

Як повідомляли раніше, ввечері 29 січня, невідомий вистрілив із ручного протитанкового гранатомета в бік автомобіля Toyota.

Інцидент стався на перехресті вулиці Ливарної та узвозу Крутогірного у Дніпрі близько 21:00. Водій та пасажир, які знаходились в автомобілі, не постраждали.

У Дніпрі з гранатомета обстріляли автомобіль кримінального авторитета
У Дніпрі з гранатомета обстріляли автомобіль кримінального авторитета

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Теги: обстріл, зброя, гранатомет, Дніпро
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