У Дніпрі з гранатомета обстріляли автомобіль кримінального авторитета





Про це



"Офіційно причетність, тих хто перебував в авто, до кримінального світу ще встановлюється в рамках розслідування. Однак неофіційно можу сказати, що в автомобілі перебував чоловік, що відомий у нашому місті, як "Каха". Він керував автомобілем, що, до речі, броньований", – розповів співрозмовник агентства.



У поліції також уточнили, що автомобіль не належить громадянинові 1973 року народження, який був за кермом, а зареєстрований на іншу особу.



Як повідомляли раніше, ввечері 29 січня, невідомий вистрілив із ручного протитанкового гранатомета в бік автомобіля Toyota.



Інцидент стався на перехресті вулиці Ливарної та узвозу Крутогірного у Дніпрі близько 21:00. Водій та пасажир, які знаходились в автомобілі, не постраждали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі обстріляли броньоване авто відомого кримінального авторитета на прізвисько «Каха».Про це УНН розповіли у місцевій поліції."Офіційно причетність, тих хто перебував в авто, до кримінального світу ще встановлюється в рамках розслідування. Однак неофіційно можу сказати, що в автомобілі перебував чоловік, що відомий у нашому місті, як "Каха". Він керував автомобілем, що, до речі, броньований", – розповів співрозмовник агентства.У поліції також уточнили, що автомобіль не належить громадянинові 1973 року народження, який був за кермом, а зареєстрований на іншу особу.Як повідомляли раніше, ввечері 29 січня, невідомий вистрілив із ручного протитанкового гранатомета в бік автомобіля Toyota.Інцидент стався на перехресті вулиці Ливарної та узвозу Крутогірного у Дніпрі близько 21:00. Водій та пасажир, які знаходились в автомобілі, не постраждали.

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