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На Волині водіїв попереджають про туман на дорозі

На Волині водіїв попереджають про туман на дорозі
По всій Україні сьогодні, 30 січня, буде туман, тому водіїв просять бути обережними на дорозі.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

Так, "За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 30 січня на більшій частині території України туманивидимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.


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Теги: туман, Волинь
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