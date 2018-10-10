На Волині водіїв попереджають про туман на дорозі





Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.



Так, "За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 30 січня на більшій частині території України туманивидимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По всій Україні сьогодні, 30 січня, буде туман, тому водіїв просять бути обережними на дорозі.Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.Так, "За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 30 січня на більшій частині території України туманивидимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

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