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Луцький депутат просить знайти причетних до зливу небезпечного фільтрату у Брищі

Луцький депутат просить знайти причетних до зливу небезпечного фільтрату у Брищі
Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук просить розібратися з ситуацією, що склалася на полігоні у Брищі.

Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук розповів, що на полігоні у Брищі не так давно встановили установку з дегазації, на яку витратили мільйон. Однак мешканці виявили трубу із якої просто зі сміттєвого полігону в лісопосадку здійснюють незаконні викиди.

Тож він попросив створити робочу групу, аби вивчити питання та вирішити його.

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Теги: полігон, Брище, фільтрат
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