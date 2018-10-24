Луцький депутат просить знайти причетних до зливу небезпечного фільтрату у Брищі
Сьогодні, 10:38
Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук просить розібратися з ситуацією, що склалася на полігоні у Брищі.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук розповів, що на полігоні у Брищі не так давно встановили установку з дегазації, на яку витратили мільйон. Однак мешканці виявили трубу із якої просто зі сміттєвого полігону в лісопосадку здійснюють незаконні викиди.
Тож він попросив створити робочу групу, аби вивчити питання та вирішити його.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук розповів, що на полігоні у Брищі не так давно встановили установку з дегазації, на яку витратили мільйон. Однак мешканці виявили трубу із якої просто зі сміттєвого полігону в лісопосадку здійснюють незаконні викиди.
Тож він попросив створити робочу групу, аби вивчити питання та вирішити його.
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