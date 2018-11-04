вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО

«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк вважає, що у підпалі техніки його дружини винні його політичні опоненти з «УКРОПу».

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, вночі 30 січня невідомі спалили два автомобілі та екскаватор дружини голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка.

«Це політичні мої опоненти. Бізнес ні з ким не перетинається. Нещодавно я виграв вибори в свого опонента з «УКРОПу». Зауважте, що «Аверсу» тут зараз немає», – розповів посадовець.

«Я розумію їх, вони програли все, що можна було програти. З 26 депутатів 25 вже підтримують нас, нашу громаду. А 26-ий – активний учасник «УКРОПу» (Олександр Бляшук – депутат Підгайцівської сільської ради, партія «УКРОП», – ред.).

Він мені одного разу сказав: що це таке, що укропівці переходять в БПП? А я кажу: хто ж в такій партії буде. Він мені тоді і сказав, що це просто так не закінчиться.

Я думав, що просто будуть дурницями займатися, але ж не так», – сказав голова ОТГ.

Також Юрій Семенюк розповів, що у 6 ранку він подзвонив до голови Волинської ОДА Олександра Савченка, той відразу ж взяв трубку.

«А подзвонив до трьох депутатів, ніхто з них не взяв трубку», – сказав голова Підгайцівської ОТГ.

«Після того, як в нас перейшли з «УКРОПу» депутати, телефон почав «клинити», а вночі стояла машина біля мого будинку. Приїхав на обід, їду – машина на бляхах. Тормознули біля мене, глянули.

Що то за партія? Дикість, нема слів. Їздять, стежать за людьми, палять машини», – прокоментував Юрій Семенюк.
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підпал, скандал, Волинь, ОТГ, пожежа, Юрій Семенюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це щось нагадує підпал Рейхстагу в 1933 році в Німеччині. Винних швидко назначать.
Відповісти
Так йому і треба! Скільки його можна терпіти! Дружини ?? Це смішно! Дурень старий!
Відповісти
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Досягнень багато, але роботи – ще більше», – Волинська ОДА про дуальне навчання
Сьогодні, 11:02
Поліція прокоментувала підпал техніки голови ОТГ під Луцьком
Сьогодні, 10:46
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Луцький депутат просить знайти причетних до зливу небезпечного фільтрату у Брищі
Сьогодні, 10:38
На Волині водіїв попереджають про туман на дорозі
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
«Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі «Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі
Сьогодні, 11:33
Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 08:15
У селі на Волині згорів сарай. ФОТО У селі на Волині згорів сарай. ФОТО
04 листопад, 2018, 15:02
«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО «Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО
22 серпень, 2018, 09:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі
Сьогодні, 11:33
 0
«Луцьксвітлу» та «Ласці» дадуть понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку на ремонт проблемного мосту через Стир дали 13 мільйонів
Сьогодні, 11:26
 0
Чому сьогодні в жодному разі не можна відпочивати: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:18
 0
На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8