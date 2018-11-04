«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО

Голова Підгайцівської ОТГвважає, що у підпалі техніки його дружини винні його політичні опоненти з «УКРОПу».Про це він розповів у коментаріНагадаємо, вночі 30 січнядружини голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка.«Це політичні мої опоненти. Бізнес ні з ким не перетинається. Нещодавно я виграв вибори в свого опонента з «УКРОПу». Зауважте, що «Аверсу» тут зараз немає», – розповів посадовець.«Я розумію їх, вони програли все, що можна було програти. З 26 депутатів 25 вже підтримують нас, нашу громаду. А 26-ий – активний учасник «УКРОПу» (– депутат Підгайцівської сільської ради, партія «УКРОП», – ред.).Він мені одного разу сказав: що це таке, що укропівці переходять в БПП? А я кажу: хто ж в такій партії буде. Він мені тоді і сказав, що це просто так не закінчиться.Я думав, що просто будуть дурницями займатися, але ж не так», – сказав голова ОТГ.Також Юрій Семенюк розповів, що у 6 ранку він подзвонив до голови Волинської ОДА, той відразу ж взяв трубку.«А подзвонив до трьох депутатів, ніхто з них не взяв трубку», – сказав голова Підгайцівської ОТГ.«Після того, як в нас перейшли з «УКРОПу» депутати, телефон почав «клинити», а вночі стояла машина біля мого будинку. Приїхав на обід, їду – машина на бляхах. Тормознули біля мене, глянули.Що то за партія? Дикість, нема слів. Їздять, стежать за людьми, палять машини», – прокоментував Юрій Семенюк.