«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк вважає, що у підпалі техніки його дружини винні його політичні опоненти з «УКРОПу».
Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, вночі 30 січня невідомі спалили два автомобілі та екскаватор дружини голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка.
«Це політичні мої опоненти. Бізнес ні з ким не перетинається. Нещодавно я виграв вибори в свого опонента з «УКРОПу». Зауважте, що «Аверсу» тут зараз немає», – розповів посадовець.
«Я розумію їх, вони програли все, що можна було програти. З 26 депутатів 25 вже підтримують нас, нашу громаду. А 26-ий – активний учасник «УКРОПу» (Олександр Бляшук – депутат Підгайцівської сільської ради, партія «УКРОП», – ред.).
Він мені одного разу сказав: що це таке, що укропівці переходять в БПП? А я кажу: хто ж в такій партії буде. Він мені тоді і сказав, що це просто так не закінчиться.
Я думав, що просто будуть дурницями займатися, але ж не так», – сказав голова ОТГ.
Також Юрій Семенюк розповів, що у 6 ранку він подзвонив до голови Волинської ОДА Олександра Савченка, той відразу ж взяв трубку.
«А подзвонив до трьох депутатів, ніхто з них не взяв трубку», – сказав голова Підгайцівської ОТГ.
«Після того, як в нас перейшли з «УКРОПу» депутати, телефон почав «клинити», а вночі стояла машина біля мого будинку. Приїхав на обід, їду – машина на бляхах. Тормознули біля мене, глянули.
Що то за партія? Дикість, нема слів. Їздять, стежать за людьми, палять машини», – прокоментував Юрій Семенюк.
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Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, вночі 30 січня невідомі спалили два автомобілі та екскаватор дружини голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка.
«Це політичні мої опоненти. Бізнес ні з ким не перетинається. Нещодавно я виграв вибори в свого опонента з «УКРОПу». Зауважте, що «Аверсу» тут зараз немає», – розповів посадовець.
«Я розумію їх, вони програли все, що можна було програти. З 26 депутатів 25 вже підтримують нас, нашу громаду. А 26-ий – активний учасник «УКРОПу» (Олександр Бляшук – депутат Підгайцівської сільської ради, партія «УКРОП», – ред.).
Він мені одного разу сказав: що це таке, що укропівці переходять в БПП? А я кажу: хто ж в такій партії буде. Він мені тоді і сказав, що це просто так не закінчиться.
Я думав, що просто будуть дурницями займатися, але ж не так», – сказав голова ОТГ.
Також Юрій Семенюк розповів, що у 6 ранку він подзвонив до голови Волинської ОДА Олександра Савченка, той відразу ж взяв трубку.
«А подзвонив до трьох депутатів, ніхто з них не взяв трубку», – сказав голова Підгайцівської ОТГ.
«Після того, як в нас перейшли з «УКРОПу» депутати, телефон почав «клинити», а вночі стояла машина біля мого будинку. Приїхав на обід, їду – машина на бляхах. Тормознули біля мене, глянули.
Що то за партія? Дикість, нема слів. Їздять, стежать за людьми, палять машини», – прокоментував Юрій Семенюк.
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Коментарі 2
Це щось нагадує підпал Рейхстагу в 1933 році в Німеччині. Винних швидко назначать.
Так йому і треба! Скільки його можна терпіти! Дружини ?? Це смішно! Дурень старий!
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