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Поліція прокоментувала підпал техніки голови ОТГ під Луцьком

Поліція прокоментувала підпал техніки голови ОТГ під Луцьком
Поліція встановлює обставини умисного підпалу трьох транспортних засобів у Луцькому районі.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 січня, вночі до поліції надійшло повідомлення про загорання на майданчику в селі Струмівка Луцького району, - інформує ГУНП у Волинській області.

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Пожежу ліквідували, ніхто з людей не постраждав.

Попередньо встановлено, що на території майданчика для реалізації сипучих товарів, який орендує 46-річна жителька району, зловмисники умисно підпалили три транспортних засоби: «DAF 105», «Iveco 420» та екскаватор «EQ».

На місці події поліцейські вилучили, зокрема, пожежне сміття та інші речові докази. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пожежі.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Поліція проводить всі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування триває.


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Теги: поліція, підпал
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