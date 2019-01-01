У селі на Волині семеро чоловіків жорстоко побили 19-річного хлопця





Інцидент стався на одній з вулиць о 2 годині ночі біля сільського магазину, – пише газета



У хлопця – перелом двох ребер. Свідки кажуть, що усе могло б закінчитися ще більш плачевно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ощів Горохівського району семеро чоловіків жорстоко побили 19-річного жителя Вінниччини.Інцидент стався на одній з вулиць о 2 годині ночі біля сільського магазину, – пише газета Волинь-нова У хлопця – перелом двох ребер. Свідки кажуть, що усе могло б закінчитися ще більш плачевно.

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