У селі на Волині семеро чоловіків жорстоко побили 19-річного хлопця
Сьогодні, 11:03
У селі Ощів Горохівського району семеро чоловіків жорстоко побили 19-річного жителя Вінниччини.
Інцидент стався на одній з вулиць о 2 годині ночі біля сільського магазину, – пише газета Волинь-нова.
У хлопця – перелом двох ребер. Свідки кажуть, що усе могло б закінчитися ще більш плачевно.
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Інцидент стався на одній з вулиць о 2 годині ночі біля сільського магазину, – пише газета Волинь-нова.
У хлопця – перелом двох ребер. Свідки кажуть, що усе могло б закінчитися ще більш плачевно.
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