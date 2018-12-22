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На «Устилузі» у волинянина вилучили автодвірники та шкарпетки

На «Устилузі» у волинянина вилучили автодвірники та шкарпетки
Через митний пункт пропуску «Устилуг» волинянин намагався провезти неоподатковані «автодвірники» та шкарпетки.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

«Для особистого використання» чоловіку знадобилося 350 комплектів
щіток - «автодвірників» та 290 пар шкарпеток. Вартість товару - відповідно 21 та 15 тис грн.

Оскільки цей же водій ввозив ще й телевізор, то загальні вага та фактурна вартість закупленого у Польщі значно перевищували норми ввезення на особу.

Зазначають, що громадянин, який був відсутній в Україні більше ніж 24 години та який в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин, має право без оподаткування ввезти через автомобільний пункт пропуску до 50 кг товару для особистого використання, фактурна вартість якого не перевищує 500 Євро.

Тобто, своїми діями громадянин порушив одразу кілька вимог Митного
Кодексу України: протиправно використав «зелений коридор» як форму
декларування шляхом вчинення дій та протиправно не задекларував весь товар, який підлягав обов’язковому декларуванню зі сплатою митних платежів.

Тому телевізор, який не підлягав письмовому декларуванню та
оподаткуванню, не підпадав під обмеження щодо переміщення на митну
територію України, у громадянина не вилучали. Автодвірники та шкарпетки здали на склад митниці до остаточного рішення суду.

Санкції статей 471, 472 Митного Кодексу передбачають накладення
штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з
конфіскацією цих товарів.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: митниця, Устилуг, Волинь
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