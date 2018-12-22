На «Устилузі» у волинянина вилучили автодвірники та шкарпетки

Через митний пункт пропуску «Устилуг» волинянин намагався провезти неоподатковані «автодвірники» та шкарпетки.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.«Для особистого використання» чоловіку знадобилося 350 комплектівщіток - «автодвірників» та 290 пар шкарпеток. Вартість товару - відповідно 21 та 15 тис грн.Оскільки цей же водій ввозив ще й телевізор, то загальні вага та фактурна вартість закупленого у Польщі значно перевищували норми ввезення на особу.Зазначають, що громадянин, який був відсутній в Україні більше ніж 24 години та який в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин, має право без оподаткування ввезти через автомобільний пункт пропуску до 50 кг товару для особистого використання, фактурна вартість якого не перевищує 500 Євро.Тобто, своїми діями громадянин порушив одразу кілька вимог МитногоКодексу України: протиправно використав «зелений коридор» як формудекларування шляхом вчинення дій та протиправно не задекларував весь товар, який підлягав обов’язковому декларуванню зі сплатою митних платежів.Тому телевізор, який не підлягав письмовому декларуванню таоподаткуванню, не підпадав під обмеження щодо переміщення на митнутериторію України, у громадянина не вилучали. Автодвірники та шкарпетки здали на склад митниці до остаточного рішення суду.Санкції статей 471, 472 Митного Кодексу передбачають накладенняштрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення зконфіскацією цих товарів.Головне фото – ілюстративне.