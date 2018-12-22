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На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО

На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО
У Рожище в ДТП з автобусом постраждала 32-річна пасажирка

Інцидент трапився 29 січня, на вулиці Коте Шиколадзе, - інформує ГУНП у Волинській області.

Рейсовий автобус «ПАЗ», сполученням «Луцьк-Рожище», врізався у Audi.

За кермом автобуса перебував 41-річний житель райцентру Ківерці. Водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Audi, під керуванням 59-річного жителя Рожищенського району.

Внаслідок автопригоди пасажирка легковика, 32-річна жителька цього ж райцентру, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.

Водій та пасажири рейсового автобуса не постраждали.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО
На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО
На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО
На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО

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Теги: автобус, авто, ДТП
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