На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО
Сьогодні, 11:12
У Рожище в ДТП з автобусом постраждала 32-річна пасажирка
Інцидент трапився 29 січня, на вулиці Коте Шиколадзе, - інформує ГУНП у Волинській області.
Рейсовий автобус «ПАЗ», сполученням «Луцьк-Рожище», врізався у Audi.
За кермом автобуса перебував 41-річний житель райцентру Ківерці. Водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Audi, під керуванням 59-річного жителя Рожищенського району.
Внаслідок автопригоди пасажирка легковика, 32-річна жителька цього ж райцентру, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.
Водій та пасажири рейсового автобуса не постраждали.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився 29 січня, на вулиці Коте Шиколадзе, - інформує ГУНП у Волинській області.
Рейсовий автобус «ПАЗ», сполученням «Луцьк-Рожище», врізався у Audi.
За кермом автобуса перебував 41-річний житель райцентру Ківерці. Водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Audi, під керуванням 59-річного жителя Рожищенського району.
Внаслідок автопригоди пасажирка легковика, 32-річна жителька цього ж райцентру, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.
Водій та пасажири рейсового автобуса не постраждали.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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