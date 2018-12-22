На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО

У Рожище в ДТП з автобусом постраждала 32-річна пасажиркаІнцидент трапився 29 січня, на вулиці Коте Шиколадзе, - інформує ГУНП у Волинській області.Рейсовий автобус «ПАЗ», сполученням «Луцьк-Рожище», врізався у Audi.За кермом автобуса перебував 41-річний житель райцентру Ківерці. Водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Audi, під керуванням 59-річного жителя Рожищенського району.Внаслідок автопригоди пасажирка легковика, 32-річна жителька цього ж райцентру, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.Водій та пасажири рейсового автобуса не постраждали.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.