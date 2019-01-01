Чому сьогодні в жодному разі не можна відпочивати: прикмети і забобони





В народі цей день називали ще днем Антоніни-половини. І те, й інше означало, що половина зими позаду, а попереду вже весна, - повідомляє



Також, 30 січня здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери, канцлером Німеччини став Адольф Гітлер, а ще сьогодні у 1868 році у Києві відкрилась перша музична школа, що відома, як Київське музичне училище імені Глієра.



Іменини сьогодні святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій.



Народні прикмети на 30 січня



Якщо весь день 30 січня була відлига – чекай ранньої весни і гарного улову риби.



Йде сніг – прикмета до того, що буде пізня весна.



Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть довгими і сильними.



Лисиця лягла на сніг – будуть холоди. Гучне щебетання синиць вранці 30 січня також віщує похолодання.



Якщо місяць лише зрідка визирає з хмар – можна сподіватися на хороший урожай зернових культур.



Ясне небо і місячна ніч – буде мало врожаю.



Відлига на Антона – опадів навесні практично не буде.



Ясний і безвітряний день 30 січня – чекай похолодання.



Що можна робити 30 січня



1. У давнину саме в день 30 січня намагалися залякати всяку нечисть, щоб вона не підходила до будинку. Для цього виходили на найближче перехрестя і починали йти додому задом наперед. Якщо зумієш 30 січня дійти до будинку таким чином і не впасти, то варто перекреслити свої сліди палицею і замести їх снігом, щоб чаклуни, відьми і злі сили не пробралися в будинок.



2. Якщо людина народилася 30 січня, то відрізняється веселою вдачею. У якості талісмана рекомендують носити амулет з олександритом або хризоберилом.



Що не можна робити 30 січня



В жодному разі не можна відпочивати. Маєте займатися якимись справами.



Варто обережно виголошувати гучні заяви, адже вони можуть виявитись передчасними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 січня 2019 року вшановуємо пам'ять Антонія Перезимника. До наших днів дійшло дуже мало інформації про преподобного Антонія Чорноєзерського, на честь якого – Антонів день.В народі цей день називали ще днем Антоніни-половини. І те, й інше означало, що половина зими позаду, а попереду вже весна, - повідомляє канал 24 Також, 30 січня здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери, канцлером Німеччини став Адольф Гітлер, а ще сьогодні у 1868 році у Києві відкрилась перша музична школа, що відома, як Київське музичне училище імені Глієра.Іменини сьогодні святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій.Якщо весь день 30 січня була відлига – чекай ранньої весни і гарного улову риби.Йде сніг – прикмета до того, що буде пізня весна.Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть довгими і сильними.Лисиця лягла на сніг – будуть холоди. Гучне щебетання синиць вранці 30 січня також віщує похолодання.Якщо місяць лише зрідка визирає з хмар – можна сподіватися на хороший урожай зернових культур.Ясне небо і місячна ніч – буде мало врожаю.Відлига на Антона – опадів навесні практично не буде.Ясний і безвітряний день 30 січня – чекай похолодання.1. У давнину саме в день 30 січня намагалися залякати всяку нечисть, щоб вона не підходила до будинку. Для цього виходили на найближче перехрестя і починали йти додому задом наперед. Якщо зумієш 30 січня дійти до будинку таким чином і не впасти, то варто перекреслити свої сліди палицею і замести їх снігом, щоб чаклуни, відьми і злі сили не пробралися в будинок.2. Якщо людина народилася 30 січня, то відрізняється веселою вдачею. У якості талісмана рекомендують носити амулет з олександритом або хризоберилом.В жодному разі не можна відпочивати. Маєте займатися якимись справами.Варто обережно виголошувати гучні заяви, адже вони можуть виявитись передчасними.

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