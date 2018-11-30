У Луцьку на ремонт проблемного мосту через Стир дали 13 мільйонів
Сьогодні, 11:26
У Луцьку спрямували 13 мільйонів гривень на ремонт мосту через Стир, що на вулиці Ковельській.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій зауважила, що із бюджету «перекидають» 13 мільйонів на ремонт мосту на Ковельській. При цьому на ремонт доріг було загалом передбачено 46 мільйонів. Тож вона запитала, які дороги відремонтують за решту 33 мільйони.
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Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що загальна вартість ремонту мосту – 14 мільйонів, попередньо виділили мільйон. Тендер оголосили на два роки і раніше не було коштів повністю оплатити роботи.
«Ми будемо дивитися по закінченню зимового періоду і аварійні дороги ремонтуватимемо у першу чергу. Буде перевиконання, будуть вільні залишки, коштів буде більше», - повідомив він.
Натомість депутат Павло Данильчук наголосив, що потрібно розмістити інформацію на сайті міської ради про те, які двори точно ремонтуватимуть у 2019-му році, аби лучани знали, на що їм розраховувати.
«У нас є перелік на 2018-2019 рік і ми будемо дотримуватися того списку», - відзначив Недопад.
Обранець громади Тарас Шляхтич розповів, що з 53 дворів відремонтували лише 3, а з понад 20-ти доріг - одну. Відтак, він попросив об'єктивно визначити двори та дороги, які реально зможуть відремонтувати.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій зауважила, що із бюджету «перекидають» 13 мільйонів на ремонт мосту на Ковельській. При цьому на ремонт доріг було загалом передбачено 46 мільйонів. Тож вона запитала, які дороги відремонтують за решту 33 мільйони.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Баян, трактор і ремонт мосту через Стир: на що витратять гроші з бюджету Луцька
Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що загальна вартість ремонту мосту – 14 мільйонів, попередньо виділили мільйон. Тендер оголосили на два роки і раніше не було коштів повністю оплатити роботи.
«Ми будемо дивитися по закінченню зимового періоду і аварійні дороги ремонтуватимемо у першу чергу. Буде перевиконання, будуть вільні залишки, коштів буде більше», - повідомив він.
Натомість депутат Павло Данильчук наголосив, що потрібно розмістити інформацію на сайті міської ради про те, які двори точно ремонтуватимуть у 2019-му році, аби лучани знали, на що їм розраховувати.
«У нас є перелік на 2018-2019 рік і ми будемо дотримуватися того списку», - відзначив Недопад.
Обранець громади Тарас Шляхтич розповів, що з 53 дворів відремонтували лише 3, а з понад 20-ти доріг - одну. Відтак, він попросив об'єктивно визначити двори та дороги, які реально зможуть відремонтувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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