«Луцьксвітлу» та «Ласці» дадуть понад 3 мільйони гривень





Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.



КП «Ласка» на реалізацію програми регулювання чисельності безпритульних тварин отримає 800 тисяч гривень. Ці кошти «знімуть» з оновлення електротранспорту у Луцьку.



КП «Луцьксвітлу» дадуть кошти на розвиток дорожнього господарства у сумі 2,5 мільйона гривень за рахунок видатків на департамент ЖКГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальним підприємствам «Ласка» та «Луцьквітло» нададуть підтримку з бюджету міста на загальну суму 3,3 мільйона гривень.Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.КП «Ласка» на реалізацію програми регулювання чисельності безпритульних тварин отримає 800 тисяч гривень. Ці кошти «знімуть» з оновлення електротранспорту у Луцьку.КП «Луцьксвітлу» дадуть кошти на розвиток дорожнього господарства у сумі 2,5 мільйона гривень за рахунок видатків на департамент ЖКГ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію