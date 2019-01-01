«Луцьксвітлу» та «Ласці» дадуть понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 11:30
Комунальним підприємствам «Ласка» та «Луцьквітло» нададуть підтримку з бюджету міста на загальну суму 3,3 мільйона гривень.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
КП «Ласка» на реалізацію програми регулювання чисельності безпритульних тварин отримає 800 тисяч гривень. Ці кошти «знімуть» з оновлення електротранспорту у Луцьку.
КП «Луцьксвітлу» дадуть кошти на розвиток дорожнього господарства у сумі 2,5 мільйона гривень за рахунок видатків на департамент ЖКГ.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
КП «Ласка» на реалізацію програми регулювання чисельності безпритульних тварин отримає 800 тисяч гривень. Ці кошти «знімуть» з оновлення електротранспорту у Луцьку.
КП «Луцьксвітлу» дадуть кошти на розвиток дорожнього господарства у сумі 2,5 мільйона гривень за рахунок видатків на департамент ЖКГ.
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