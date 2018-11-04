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«Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі

«Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі
Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк розповів деталі ситуації з підпалом техніки його дружини.

Нагадаємо, інцидент трапився вночі 30 січня.

За словами Юрія Семенюка, вночі на територію, де стояв екскаватор та два вантажні автомобілі, які згоріли, вдерлося двоє молодиків з каністрами в руках, які і скоїли злочин.

«У 2:45 цієї ночі мені передзвонила диспетчер і повідомила про пожежу. Я викликав 102 та 101. Приїхав, побачив, що одна машина вже згоріла, одну якраз гасили, а екскаватор теж догоряв в мене на очах», – розповів Юрій Семенюк.

Він додав, що на території є відеоспостереження, тож двох молодиків зафіксували якраз камери.

«Камери стоять, але диспетчер відійшла якраз на той час. Справа в тому, що якщо хочуть спалити, то спалять. За машинами не дуже видно, до того ж, туман був великий. Підібрали час розумно», – додав Семенюк.

Зауважимо, що Юрій Семенюк вважає, що до підпалу причетні його політичні опоненти з партії «УКРОП».

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Теги: пожежа, Волинь, Юрій Семенюк, підпал, Підгайці, ОТГ
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