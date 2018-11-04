«Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі

Голова Підгайцівської ОТГрозповів деталі ситуації з підпалом техніки його дружини.Нагадаємо,За словами Юрія Семенюка, вночі на територію, де стояв екскаватор та два вантажні автомобілі, які згоріли, вдерлося двоє молодиків з каністрами в руках, які і скоїли злочин.«У 2:45 цієї ночі мені передзвонила диспетчер і повідомила про пожежу. Я викликав 102 та 101. Приїхав, побачив, що одна машина вже згоріла, одну якраз гасили, а екскаватор теж догоряв в мене на очах», – розповів Юрій Семенюк.Він додав, що на території є відеоспостереження, тож двох молодиків зафіксували якраз камери.«Камери стоять, але диспетчер відійшла якраз на той час. Справа в тому, що якщо хочуть спалити, то спалять. За машинами не дуже видно, до того ж, туман був великий. Підібрали час розумно», – додав Семенюк.Зауважимо, що Юрій Семенюк