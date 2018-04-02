На Донеччині військовий скоїв самогубство





Про це



Подія сталася на опорному пункті в одному з сіл поблизу Дружківки в Краматорському районі області. Попередньо встановлено, що під час несення служби військовослужбовець-контрактник, молодший сержант 1988 року народження, вистрелив собі в голову з штатного АК-74.



За даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою "самогубство".



Причини та обставини вчинку встановлюються.



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