На Донеччині військовий скоїв самогубство
Сьогодні, 11:41
На Донеччині військовослужбовець покінчив із собою, застрелившись з автомата.
Про це УНН повідомили у поліції Донецької області.
Подія сталася на опорному пункті в одному з сіл поблизу Дружківки в Краматорському районі області. Попередньо встановлено, що під час несення служби військовослужбовець-контрактник, молодший сержант 1988 року народження, вистрелив собі в голову з штатного АК-74.
За даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою "самогубство".
Причини та обставини вчинку встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили у поліції Донецької області.
Подія сталася на опорному пункті в одному з сіл поблизу Дружківки в Краматорському районі області. Попередньо встановлено, що під час несення служби військовослужбовець-контрактник, молодший сержант 1988 року народження, вистрелив собі в голову з штатного АК-74.
За даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою "самогубство".
Причини та обставини вчинку встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За тиждень на Волині конфіскували 20 кілограмів нелегальної риби
Сьогодні, 11:48
На Волині син пограбував власну матір
Сьогодні, 11:45
На Донеччині військовий скоїв самогубство
Сьогодні, 11:41
«Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі
Сьогодні, 11:33
«Луцьксвітлу» та «Ласці» дадуть понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 11:30
Медіа