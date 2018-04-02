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На Донеччині військовий скоїв самогубство

На Донеччині військовий скоїв самогубство
На Донеччині військовослужбовець покінчив із собою, застрелившись з автомата.

Про це УНН повідомили у поліції Донецької області.

Подія сталася на опорному пункті в одному з сіл поблизу Дружківки в Краматорському районі області. Попередньо встановлено, що під час несення служби військовослужбовець-контрактник, молодший сержант 1988 року народження, вистрелив собі в голову з штатного АК-74.

За даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою "самогубство".

Причини та обставини вчинку встановлюються.

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Теги: військовий, самогубство
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