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На Волині син пограбував власну матір

На Волині син пограбував власну матір
У Володимирі-Волинському 40-річний чоловік пограбував свою матір. Сума завданих збитків – 3600 гривень.

Про це пише БУГ.

29 січня о 23:41 до правоохоронців звернулася мешканка Володимира-Волинського і повідомила, що її пограбував власний син.

Подія трапилася близько 17:30 29 січня. Жінка 1957-го року народження повідомила, що в будинку за місцем проживання її син 1979-го року народження, раніше судимий, словесно погрожуючи їй відкрито заволодів її золотими сережками.

За словами правоохоронців, за даним фактом відкрите кримінальне провадження.

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Теги: пограбування, Волинь
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