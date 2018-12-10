На Волині син пограбував власну матір





Про це пише



29 січня о 23:41 до правоохоронців звернулася мешканка Володимира-Волинського і повідомила, що її пограбував власний син.



Подія трапилася близько 17:30 29 січня. Жінка 1957-го року народження повідомила, що в будинку за місцем проживання її син 1979-го року народження, раніше судимий, словесно погрожуючи їй відкрито заволодів її золотими сережками.



За словами правоохоронців, за даним фактом відкрите кримінальне провадження.

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