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За тиждень на Волині конфіскували 20 кілограмів нелегальної риби

За тиждень на Волині конфіскували 20 кілограмів нелегальної риби
У період з 21 по 28 січня працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із працівниками поліції та громадськими інспекторами провели сім рибоохоронних рейдів.

В результаті яких викрили 23 порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, склали 19 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП, два – за ч. 4 ст. 85 КУпАП та ще два - за ст. 88-1 КУпАП, - повідомили у Держрибагентстві.

За цей період інспектори затримали 23 порушники. Матеріали справ передали до судів. У громадян вилучили 2 од. сіткоснастевих знарядь лову та 20 кг водних біоресурсів у місцях їх збуту.

Для прикладу, 25 січня під час проведення рибоохоронного рейду на ринку в смт Любешів виявили факт незаконного продажу риби. Громадянка незаконно реалізовувала рибу лящ, загальною вагою 20 кг.

"Того самого дня задокументовано аналогічне порушення на ринку в м. Ковель. Чоловік збував 100 грамів мотиля. Документів, які б підтверджували законність придбання водних біоресурсів та сертифікатів якості у порушників не було. Складено адмінпротоколи за ст. 88-1 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

За тиждень на Волині конфіскували 20 кілограмів нелегальної риби
За тиждень на Волині конфіскували 20 кілограмів нелегальної риби
За тиждень на Волині конфіскували 20 кілограмів нелегальної риби

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Теги: риба, порушення
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