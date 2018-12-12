За тиждень на Волині конфіскували 20 кілограмів нелегальної риби
Сьогодні, 11:48
У період з 21 по 28 січня працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із працівниками поліції та громадськими інспекторами провели сім рибоохоронних рейдів.
В результаті яких викрили 23 порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, склали 19 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП, два – за ч. 4 ст. 85 КУпАП та ще два - за ст. 88-1 КУпАП, - повідомили у Держрибагентстві.
За цей період інспектори затримали 23 порушники. Матеріали справ передали до судів. У громадян вилучили 2 од. сіткоснастевих знарядь лову та 20 кг водних біоресурсів у місцях їх збуту.
Для прикладу, 25 січня під час проведення рибоохоронного рейду на ринку в смт Любешів виявили факт незаконного продажу риби. Громадянка незаконно реалізовувала рибу лящ, загальною вагою 20 кг.
"Того самого дня задокументовано аналогічне порушення на ринку в м. Ковель. Чоловік збував 100 грамів мотиля. Документів, які б підтверджували законність придбання водних біоресурсів та сертифікатів якості у порушників не було. Складено адмінпротоколи за ст. 88-1 КУпАП", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В результаті яких викрили 23 порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, склали 19 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП, два – за ч. 4 ст. 85 КУпАП та ще два - за ст. 88-1 КУпАП, - повідомили у Держрибагентстві.
За цей період інспектори затримали 23 порушники. Матеріали справ передали до судів. У громадян вилучили 2 од. сіткоснастевих знарядь лову та 20 кг водних біоресурсів у місцях їх збуту.
Для прикладу, 25 січня під час проведення рибоохоронного рейду на ринку в смт Любешів виявили факт незаконного продажу риби. Громадянка незаконно реалізовувала рибу лящ, загальною вагою 20 кг.
"Того самого дня задокументовано аналогічне порушення на ринку в м. Ковель. Чоловік збував 100 грамів мотиля. Документів, які б підтверджували законність придбання водних біоресурсів та сертифікатів якості у порушників не було. Складено адмінпротоколи за ст. 88-1 КУпАП", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Луцькводоканал» побудує свій стадіон
Сьогодні, 11:56
На трасі Ковель-Чернівці трапилась смертельна аварія
Сьогодні, 11:56
За тиждень на Волині конфіскували 20 кілограмів нелегальної риби
Сьогодні, 11:48
На Волині син пограбував власну матір
Сьогодні, 11:45
На Донеччині військовий скоїв самогубство
Сьогодні, 11:41
Медіа