Морози до -13: якою буде погода у березні
Сьогодні, 12:13
Погоду в Україні у березні передбачають холодною, нічні заморозки доходитимуть до -13.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише Обозреватель.
За його словами, теплого початку весни в Україні чекати не слід.
"Перша десятиденка березня — повністю з морозами. Притому морози добрячі. Нічні температури доходитимуть до -13...-7", — зазначив Горбань.
"Потім у 20-х числах березня будуть легкі нічні морози -4...-2. 3-4 дні вони триматимуться", — додав він.
Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.
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Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише Обозреватель.
За його словами, теплого початку весни в Україні чекати не слід.
"Перша десятиденка березня — повністю з морозами. Притому морози добрячі. Нічні температури доходитимуть до -13...-7", — зазначив Горбань.
"Потім у 20-х числах березня будуть легкі нічні морози -4...-2. 3-4 дні вони триматимуться", — додав він.
Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.
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