Морози до -13: якою буде погода у березні





Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише



За його словами, теплого початку весни в Україні чекати не слід.



"Перша десятиденка березня — повністю з морозами. Притому морози добрячі. Нічні температури доходитимуть до -13...-7", — зазначив Горбань.



"Потім у 20-х числах березня будуть легкі нічні морози -4...-2. 3-4 дні вони триматимуться", — додав він.



Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погоду в Україні у березні передбачають холодною, нічні заморозки доходитимуть до -13.Про це розповів народний синоптик, - пише Обозреватель За його словами, теплого початку весни в Україні чекати не слід."Перша десятиденка березня — повністю з морозами. Притому морози добрячі. Нічні температури доходитимуть до -13...-7", — зазначив Горбань."Потім у 20-х числах березня будуть легкі нічні морози -4...-2. 3-4 дні вони триматимуться", — додав він.Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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