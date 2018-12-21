Бандою у кінотеатр «PremierCity» – дешевше*
Сьогодні, 12:16
Маємо для Вас приємні новини від кінотеатру «PremierCity»! Проводити час з друзями не лише весело та приємно, а й вигідно.
Бандою у кінотеатр «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity» - дешевше!
Збирай групу з 8-ми осіб та отримуй знижку на квитки та попкорн -10%! Акція дією на всі фільми – без обмежень!
Ми любимо Вас дивувати, і наша команда впевнена, що кінотеатру «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity» - це вдається.
Чекаємо на Вашу дружню банду у найкращому кінотеатрі міста Луцьк - «PremierCity».
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Бандою у кінотеатр «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity» - дешевше!
Збирай групу з 8-ми осіб та отримуй знижку на квитки та попкорн -10%! Акція дією на всі фільми – без обмежень!
Ми любимо Вас дивувати, і наша команда впевнена, що кінотеатру «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity» - це вдається.
Чекаємо на Вашу дружню банду у найкращому кінотеатрі міста Луцьк - «PremierCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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