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У «Промені» виступить Серій Бабкін*

У «Промені» виступить Серій Бабкін*
12 лютого у РЦ «Промінь» відбудеться концерт знаменитого українського виконався – Сергія Бабкіна.

Артист презентуватиме новий альбом «Музасфера». Ще більше відвертості та шаленої енергетики.

До концерту залишився місяць, а квитків залишилось зовсім мало.
Придбати їх можна за посиланням:

http://promin.lutsk.ua/#/concerts/sergiy_babkin
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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