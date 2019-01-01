У «Промені» виступить Серій Бабкін*

Сергія Бабкіна.



Артист презентуватиме новий альбом «Музасфера». Ще більше відвертості та шаленої енергетики.



До концерту залишився місяць, а квитків залишилось зовсім мало.

Придбати їх можна за посиланням:



http://promin.lutsk.ua/#/concerts/sergiy_babkin

Довідка: +380 (68) 525 90 09.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 лютого у РЦ «Промінь» відбудеться концерт знаменитого українського виконався –Артист презентуватиме новий альбом «Музасфера». Ще більше відвертості та шаленої енергетики.До концерту залишився місяць, а квитків залишилось зовсім мало.Придбати їх можна за посиланням:Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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