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Де вигідно та смачно пообідати у центрі Луцька*

Де вигідно та смачно пообідати у центрі Луцька*
Останні кілька років Луцьк став містом багатим на різноманітні заклади, тому є з чого обирати. Ризикнути і завітати в зовсім нове місце, або ж не зраджувати звичкам і цілеспрямовано йти у перевірене.

Сьогодні в нашому списку три заклади, які будуть комфортними для різних за своїми вподобаннями людей.

Ring Café
Якщо ви працюєте в самому центрі, можна відвідати Grand Central на четвертому поверсі РЦ «Промінь» і знайти там Ring Café. Тут широке меню, тому в ньому знайдеться і те, що сподобається фанатам здорової їжі, а також любителям бургерів і пасти. В будні з 12:00 до 15:00 у відвідувачів «Щасливі години» - діє знижка на всю кухню -20%.

Для відданих фанатів мережі Ring є гарна новина, адже в Ring DJ Café, що на проспекті Волі 49-а також почала діяти акція «Щасливі години». Тому ті, хто знаходиться ближче до Київського майдану також може скористатися вигідною пропозицією на смачні обіди.

George’s Club
Також в РЦ «Промінь» весь третій поверх зайняв George’s Club. Це місце прекрасно підійде для обіду, переговорів за обідом, або ж пізнього обіду з розважальною програмою. Акцій в закладі немає, але кухня і можливість обрати атмосферу до душі приваблюють багатьох лучан. Якщо потрібно заховатися і поспілкуватись – вам в більярд, якщо подобається рух навколо - в боулінг. А якщо пропустили обід і за вікном вже зійшла перша зірка – заходьте в ресторан-караоке.

Чорничне кафе
Для матусь з дітками – так, мами також повинні обідати, - є також особливе місце. Достатньо спуститися на другий поверх в «Чорничне кафе». Тут спеціально розроблене дитяче меню, а також страви більш звичні для дорослих. Окрім того, можна трішки розслабитися - відправити малечу в ігрову зону, влаштувати собі вільний час і нарешті випити кави.

А який з цих закладів найбільше вам до душі?

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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