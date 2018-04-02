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У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО

У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
На головному ставку Воротнівського ботанічного заказника другу зиму поспіль знаходять корм і підтримку лісівників дикі качки.

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

"На початку січня їх було 37. Зараз залишилося 29. Вочевидь, решта перелетіли на більшу воду – до Стиру чи найближчого озера. Але будь-якого дня вони можуть до нас повернутися", – розповідає лісничий Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» Юрій Курчик.

Про качок щонайперше турбуються працівники Лісівничого молодіжного центру. Вони обладнали для пернатих хатинку для зігріву, забезпечують кормом – пшеницею, гречкою, кукурудзою, вівсом, обладнали три насоси, які цілодобово збурюють воду, не даючи їй замерзнути.

Пернаті – великі ласунки і розумниці. До штатних годувальників – мисливствознавця ДП «Ківерцівське ЛГ» Олександра Романюка, майстра лісу Івана Демидюка, пасічника Івана Онищука, координатора Лісівничого молодіжного центру Валентини Юхимчук, лісничого Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» Юрія Курчика ідуть без страху, а ось до гостей, які приїздять сюди на навчання, екскурсії чи відпочинок, ставляться з осторогою.

"Ми дозволяємо підгодовувати наших крячок і дорослим, і дітям. Після цих незабутніх зустрічей вони стають справжніми природолюбами, а сам процес підгодівлі для багатьох стає своєрідним екзаменом на людяність", – розповіла керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук.

Пернаті вдень люблять прогулятися, навіть посковзатися на льоду, вночі ж постійно перебувають у воді.

"Така їх поведінка пояснюється тим, що в нашому лісі, окрім ланей, оленів плямистих, козуль, зайців, бобрів, є чимало і рудохвостих лисиць. А вони, як відомо, полюбляють полювати. Звісно, за дня до качок ми їх не підпустимо, а ось вночі пернатих від лисиць рятує тільки вода", – пояснив Юрій Курчик.

У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО

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Теги: качки, лісівники, птахи
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