У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО

На головному ставку Воротнівського ботанічного заказника другу зиму поспіль знаходять корм і підтримку лісівників дикі качки.Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників."На початку січня їх було 37. Зараз залишилося 29. Вочевидь, решта перелетіли на більшу воду – до Стиру чи найближчого озера. Але будь-якого дня вони можуть до нас повернутися", – розповідає лісничий Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ»Про качок щонайперше турбуються працівники Лісівничого молодіжного центру. Вони обладнали для пернатих хатинку для зігріву, забезпечують кормом – пшеницею, гречкою, кукурудзою, вівсом, обладнали три насоси, які цілодобово збурюють воду, не даючи їй замерзнути.Пернаті – великі ласунки і розумниці. До штатних годувальників – мисливствознавця ДП «Ківерцівське ЛГ», майстра лісу, пасічника, координатора Лісівничого молодіжного центру, лісничого Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» Юрія Курчика ідуть без страху, а ось до гостей, які приїздять сюди на навчання, екскурсії чи відпочинок, ставляться з осторогою."Ми дозволяємо підгодовувати наших крячок і дорослим, і дітям. Після цих незабутніх зустрічей вони стають справжніми природолюбами, а сам процес підгодівлі для багатьох стає своєрідним екзаменом на людяність", – розповіла керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук.Пернаті вдень люблять прогулятися, навіть посковзатися на льоду, вночі ж постійно перебувають у воді."Така їх поведінка пояснюється тим, що в нашому лісі, окрім ланей, оленів плямистих, козуль, зайців, бобрів, є чимало і рудохвостих лисиць. А вони, як відомо, полюбляють полювати. Звісно, за дня до качок ми їх не підпустимо, а ось вночі пернатих від лисиць рятує тільки вода", – пояснив Юрій Курчик.