На Волині шукають злодюгу-«домушника»
Сьогодні, 12:49
Волинська поліція розшукує громадянина Симончука Петра Сергійовича за вчинення двох кримінальних правопорушень.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
21 березня 1986 року народження, уродженця та жителя Ківерцівського району, села Метельне, за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального Кодексу України.
"Поліція просить громадян, котрі володіють будь-якою інформацією щодо розшукуваної особи, повідомити Ківерцівський відділ поліції за адресою: м. Ківерці вул. Залізнична, 2, або за телефонами 03365-21297 чи на лінію служби «102» поліції", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
21 березня 1986 року народження, уродженця та жителя Ківерцівського району, села Метельне, за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального Кодексу України.
"Поліція просить громадян, котрі володіють будь-якою інформацією щодо розшукуваної особи, повідомити Ківерцівський відділ поліції за адресою: м. Ківерці вул. Залізнична, 2, або за телефонами 03365-21297 чи на лінію служби «102» поліції", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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