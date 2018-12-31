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На Волині шукають злодюгу-«домушника»

На Волині шукають злодюгу-«домушника»
Волинська поліція розшукує громадянина Симончука Петра Сергійовича за вчинення двох кримінальних правопорушень.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

21 березня 1986 року народження, уродженця та жителя Ківерцівського району, села Метельне, за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального Кодексу України.

"Поліція просить громадян, котрі володіють будь-якою інформацією щодо розшукуваної особи, повідомити Ківерцівський відділ поліції за адресою: м. Ківерці вул. Залізнична, 2, або за телефонами 03365-21297 чи на лінію служби «102» поліції", - йдеться у повідомленні.

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Теги: поліція, розшук
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