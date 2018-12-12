За добу чотирьох волинян кинули на майже 100 тисяч гривень

Протягом минулої доби до підрозділів поліції Волині звернулося четверо жителів області із заявами про шахрайства.Зловмисники шляхом обману та зловживання довірою ошукали волинян на майже 94 тис. грн.. За усіма фактами шахрайств слідчі відкрили кримінальні провадження, -повідомили у прес-службі волинської поліції.До Ківерцівського відділу поліції звернувся 27-річний житель райцентру про те, що 13 січня до нього на мобільний телефон зателефонував ніби то представник одного із мобільних операторів та шляхом обману, під приводом участі в новорічних акціях, із банківської кратки заявника викрав майже 37 тис. грн..Аналогічна заява надійшла від 47-річної лучанки. Потерпілу на початку грудня минулого року у такий же спосіб шахраї ошукали на понад 40 тис. грн..До поліції звернувся 50-річний житель Ковеля. Чоловік повідомив, що минулої п’ятниці йому зателефонував невідомий чоловік і назвався представником банку. Зловмисник під приводом розблокування банківської картки заволодів реквізитами картки з якої в подальшому зняв понад 15 тис. грн..Минулої середи шахраї під приводом продажу ноутбука через інтернет-сайт ошукали 35-річного лучанина на 1,4 тис. грн.."За усіма фактами шахрайств поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень і притягнення зловмисників до відповідальності. Поліція вкотре закликає громадян бути обачними, аби не потрапити на гачок до шахраїв. У випадку скоєння правопорушень невідкладно повідомляти поліцію за номером служби «102»", - йдеться у повідомленні.