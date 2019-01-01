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В Україні за тиждень від грипу померло троє людей

В Україні за тиждень від грипу померло троє людей
В Україні за третій тиждень 2019 року, з 21 січня по 27 січня, через грип та ГРВІ зареєстровали три летальні випадки.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України, - передає УНН.

"3 людей померло від грипу"- йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, з початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 28 людей.

Нагадаємо, за третій тиждень 2019 року, з 14 до 20 січня, на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, а також зареєстровано шість летальних випадків від грипу.


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Теги: грип, смерть
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