В Україні за тиждень від грипу померло троє людей
Сьогодні, 13:22
В Україні за третій тиждень 2019 року, з 21 січня по 27 січня, через грип та ГРВІ зареєстровали три летальні випадки.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ України, - передає УНН.
"3 людей померло від грипу"- йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині через грип закрили 19 шкіл і 9 дитсадків
Нагадаємо, з початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 28 людей.
Нагадаємо, за третій тиждень 2019 року, з 14 до 20 січня, на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, а також зареєстровано шість летальних випадків від грипу.
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Про це повідомляє прес-служба МОЗ України, - передає УНН.
"3 людей померло від грипу"- йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині через грип закрили 19 шкіл і 9 дитсадків
Нагадаємо, з початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 28 людей.
Нагадаємо, за третій тиждень 2019 року, з 14 до 20 січня, на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, а також зареєстровано шість летальних випадків від грипу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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