Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
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Показали, у що одягалися наші дідусі-прадідусі більш ніж півстоліття тому.
Світлини походять із сімейних альбомів сільських мешканців Горохівщини, - пишуть Хроніки Любарта.
Тут популярні в тому часі спортивні костюми із штанами-галіфе, під які, для фото, доволі курйозно носили сорочки з краватками. Як видно, незмінним головним убором був кашкет.
У повсякденні носили також білої й чорної барви сорочки, підперезувалися поясами із залізними пряжками.
Цікаве й фото, де з-під пальта у миловидного сільського парубка видніється вишиванка.
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Світлини походять із сімейних альбомів сільських мешканців Горохівщини, - пишуть Хроніки Любарта.
Тут популярні в тому часі спортивні костюми із штанами-галіфе, під які, для фото, доволі курйозно носили сорочки з краватками. Як видно, незмінним головним убором був кашкет.
У повсякденні носили також білої й чорної барви сорочки, підперезувалися поясами із залізними пряжками.
Цікаве й фото, де з-під пальта у миловидного сільського парубка видніється вишиванка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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