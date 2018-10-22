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Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО

Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
Показали, у що одягалися наші дідусі-прадідусі більш ніж півстоліття тому.

Світлини походять із сімейних альбомів сільських мешканців Горохівщини, - пишуть Хроніки Любарта.

Тут популярні в тому часі спортивні костюми із штанами-галіфе, під які, для фото, доволі курйозно носили сорочки з краватками. Як видно, незмінним головним убором був кашкет.

У повсякденні носили також білої й чорної барви сорочки, підперезувалися поясами із залізними пряжками.

Цікаве й фото, де з-під пальта у миловидного сільського парубка видніється вишиванка.

Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО

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Теги: історія, мода, фото
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