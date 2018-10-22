Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО





Світлини походять із сімейних альбомів сільських мешканців Горохівщини, - пишуть



Тут популярні в тому часі спортивні костюми із штанами-галіфе, під які, для фото, доволі курйозно носили сорочки з краватками. Як видно, незмінним головним убором був кашкет.



У повсякденні носили також білої й чорної барви сорочки, підперезувалися поясами із залізними пряжками.



Цікаве й фото, де з-під пальта у миловидного сільського парубка видніється вишиванка.





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