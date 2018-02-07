Тіло молодого волинянина знайшли під кригою у Києві: подробиці трагедії





Ймовірно, воно належить зниклому 25-го грудня 2018 року Вадиму Бізюкову. Хлопець родом з Володимира-Волинського, - пише



Тіло під льодом виявили близько 19:00.



На місце прибули рятувальники, які, за допомогою спецінструменту розкрили лід, щоб дістатися до загиблого чоловіка. З води тіло витягав рятувальник в гідрозахисному костюмі. У кишенях одягу загиблого виявили посвідчення водія на ім’я Бізюкова Вадима.



Останній раз Вадим давав про себе знати 25-го грудня 2018 року, коли вийшов з роботи. Він сів у таксі біля «Епіцентру» за адресою вулиця Берковецька, і до цього часу про нього не було нічого чутно.



На місці працювали, «швидка», рятувальники, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.



Про хлопця у facebook згадують його друзі.



“Разом навчалися. Разом тренувались коли приїжджав в місто. Стільки років зналися. Коли розповіли про це. Не міг повірити. Як так в житті несправедливо. Хороші люди, талановиті, старанні. І так швидко нас залишають. Все життя могло бути попереду. Все обірвалося в одну мить. Надіюсь той нелюд знайдеться який доклав туди руку. Земля довго таких не носить…”, – написав у facebook володимирчанин Андрій Крамик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 29-го січня, в затоці Собаче гирло, на вулиці Прирічній місцеві рибалки виявили тіло волинянина Ймовірно, воно належить зниклому 25-го грудня 2018 року. Хлопець родом з Володимира-Волинського, - пише Інформатор Тіло під льодом виявили близько 19:00.На місце прибули рятувальники, які, за допомогою спецінструменту розкрили лід, щоб дістатися до загиблого чоловіка. З води тіло витягав рятувальник в гідрозахисному костюмі. У кишенях одягу загиблого виявили посвідчення водія на ім’я Бізюкова Вадима.Останній раз Вадим давав про себе знати 25-го грудня 2018 року, коли вийшов з роботи. Він сів у таксі біля «Епіцентру» за адресою вулиця Берковецька, і до цього часу про нього не було нічого чутно.На місці працювали, «швидка», рятувальники, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.Про хлопця у facebook згадують його друзі.“Разом навчалися. Разом тренувались коли приїжджав в місто. Стільки років зналися. Коли розповіли про це. Не міг повірити. Як так в житті несправедливо. Хороші люди, талановиті, старанні. І так швидко нас залишають. Все життя могло бути попереду. Все обірвалося в одну мить. Надіюсь той нелюд знайдеться який доклав туди руку. Земля довго таких не носить…”, – написав у facebook володимирчанин Андрій Крамик.

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