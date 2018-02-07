вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тіло молодого волинянина знайшли під кригою у Києві: подробиці трагедії

Тіло молодого волинянина знайшли під кригою у Києві: подробиці трагедії
У Києві 29-го січня, в затоці Собаче гирло, на вулиці Прирічній місцеві рибалки виявили тіло волинянина.

Ймовірно, воно належить зниклому 25-го грудня 2018 року Вадиму Бізюкову. Хлопець родом з Володимира-Волинського, - пише Інформатор.

Тіло під льодом виявили близько 19:00.

На місце прибули рятувальники, які, за допомогою спецінструменту розкрили лід, щоб дістатися до загиблого чоловіка. З води тіло витягав рятувальник в гідрозахисному костюмі. У кишенях одягу загиблого виявили посвідчення водія на ім’я Бізюкова Вадима.

Останній раз Вадим давав про себе знати 25-го грудня 2018 року, коли вийшов з роботи. Він сів у таксі біля «Епіцентру» за адресою вулиця Берковецька, і до цього часу про нього не було нічого чутно.

На місці працювали, «швидка», рятувальники, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Про хлопця у facebook згадують його друзі.

“Разом навчалися. Разом тренувались коли приїжджав в місто. Стільки років зналися. Коли розповіли про це. Не міг повірити. Як так в житті несправедливо. Хороші люди, талановиті, старанні. І так швидко нас залишають. Все життя могло бути попереду. Все обірвалося в одну мить. Надіюсь той нелюд знайдеться який доклав туди руку. Земля довго таких не носить…”, – написав у facebook володимирчанин Андрій Крамик.

Тіло молодого волинянина знайшли під кригою у Києві: подробиці трагедії
Тіло молодого волинянина знайшли під кригою у Києві: подробиці трагедії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тіло, волинянин, Бізюков Вадим, крига
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зменшили норму споживання газу для населення
Сьогодні, 14:07
Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю
Сьогодні, 14:05
Тіло молодого волинянина знайшли під кригою у Києві: подробиці трагедії
Сьогодні, 13:43
Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:40
В Україні за тиждень від грипу померло троє людей
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
Вирізали з льоду: у Києві знайшли тіло волинянина під кригою Вирізали з льоду: у Києві знайшли тіло волинянина під кригою
29 січень, 22:52
Знайшли під коренем дерева: подробиці трагедії зі зниклою дитиною в Луцьку Знайшли під коренем дерева: подробиці трагедії зі зниклою дитиною в Луцьку
07 лютий, 2018, 18:50
Тіло хлопчика, який зник під кригою, знайшли дайвери-аматори Тіло хлопчика, який зник під кригою, знайшли дайвери-аматори
07 лютий, 2018, 14:43
Знайшли тіло хлопчика, який зник під кригою 12 днів тому Знайшли тіло хлопчика, який зник під кригою 12 днів тому
07 лютий, 2018, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео
Сьогодні, 14:29
 0
Громада волинського храму УПЦ МП хоче перейти до ПЦУ
Сьогодні, 14:18
 0
В Україні зменшили норму споживання газу для населення
Сьогодні, 14:07
 0
Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю
Сьогодні, 14:05
 0
Тіло молодого волинянина знайшли під кригою у Києві: подробиці трагедії
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8