Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю

У Луцьку винесли вирок водієві, якого спіймали на кермуванні у нетверезому стані і який того вечора наніс тілесні ушкодження поліцейському. Йому присудили рік «умовно».Такий вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.Нагадаємо, 23 жовтня екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, щоПатрульні оперативно знайшли автівку на вулиці Конякіна: на очах інспекторів водій перетнув подвійну суцільну лінію розмітки і рухався так, що міг легко наробити біди на дорозі.35-річний керманич мав ознаки сильного сп’яніння, ледве говорив. Він присів на лавці на зупинці громадського транспорту, висловлювався до поліції нецензурною лайкою й вів себе неадекватно. В якийсь момент водій підбирав своє портмоне, яке впало на землю, і схопив каменя та пожбурив в обличчя інспектору, чим завдав йому легкого тілесного ушкодження.Огляд на стан сп’яніння погодився пройти на місці: мав 2, 28 проміле, що в 11 разів вище допустимої норми.У суді ж чоловік свою провину визнав повністю і щиро розкаявся.За вчинене йому призначили покарання у виді позбавлення волі на два роки. Щоправда, його звільнять від цього покарання, якщо протягом 1 року іспитового строку він не вчинить нового злочину.