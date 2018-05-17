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Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю

Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю
У Луцьку винесли вирок водієві, якого спіймали на кермуванні у нетверезому стані і який того вечора наніс тілесні ушкодження поліцейському. Йому присудили рік «умовно».

Такий вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, 23 жовтня екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що водій Renault Kangoo керує в стані алкосп’яніння.

Патрульні оперативно знайшли автівку на вулиці Конякіна: на очах інспекторів водій перетнув подвійну суцільну лінію розмітки і рухався так, що міг легко наробити біди на дорозі.

35-річний керманич мав ознаки сильного сп’яніння, ледве говорив. Він присів на лавці на зупинці громадського транспорту, висловлювався до поліції нецензурною лайкою й вів себе неадекватно. В якийсь момент водій підбирав своє портмоне, яке впало на землю, і схопив каменя та пожбурив в обличчя інспектору, чим завдав йому легкого тілесного ушкодження.

Огляд на стан сп’яніння погодився пройти на місці: мав 2, 28 проміле, що в 11 разів вище допустимої норми.

У суді ж чоловік свою провину визнав повністю і щиро розкаявся.
За вчинене йому призначили покарання у виді позбавлення волі на два роки. Щоправда, його звільнять від цього покарання, якщо протягом 1 року іспитового строку він не вчинить нового злочину.


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Теги: алкоголь, Волинь, поліція, Луцьк, п'яний
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