В Україні зменшили норму споживання газу для населення





Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, зазначивши, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, - пише



"Нарахування, які виробляли газопостачальні компанії, нині будуть проводитися за нормами, які були (мається на увазі норма 3,3 куб. м, яка діяла раніше - прим.ред.). Ці всі нарахування, які відбулися, вони недійсні", - наголосив він.



Окремо Насалик зауважив, що оновлена норма починає діяти від 9 серпня 2018 року.



Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що

"Нафтогаз" зобов’язали забезпечити всіх українців безкоштовними лічильниками газу. Контроль за виконанням цієї рекомендації покладено на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів знизив норму споживання газу для населення без лічильників за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання з 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одну людину на місяць.Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості, зазначивши, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, - пише ТСН "Нарахування, які виробляли газопостачальні компанії, нині будуть проводитися за нормами, які були (мається на увазі норма 3,3 куб. м, яка діяла раніше - прим.ред.). Ці всі нарахування, які відбулися, вони недійсні", - наголосив він.Окремо Насалик зауважив, що оновлена норма починає діяти від 9 серпня 2018 року.Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що"Нафтогаз" зобов’язали забезпечити всіх українців безкоштовними лічильниками газу. Контроль за виконанням цієї рекомендації покладено на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

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