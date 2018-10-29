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В Україні зменшили норму споживання газу для населення

В Україні зменшили норму споживання газу для населення
Кабінет міністрів знизив норму споживання газу для населення без лічильників за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання з 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одну людину на місяць.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, зазначивши, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, - пише ТСН.

"Нарахування, які виробляли газопостачальні компанії, нині будуть проводитися за нормами, які були (мається на увазі норма 3,3 куб. м, яка діяла раніше - прим.ред.). Ці всі нарахування, які відбулися, вони недійсні", - наголосив він.

Окремо Насалик зауважив, що оновлена норма починає діяти від 9 серпня 2018 року.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що
"Нафтогаз" зобов’язали забезпечити всіх українців безкоштовними лічильниками газу. Контроль за виконанням цієї рекомендації покладено на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

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Теги: газ, норма, уряд
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