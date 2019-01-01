Громада волинського храму УПЦ МП хоче перейти до ПЦУ
Сьогодні, 14:18
У селі Литовеж Іваничівського району громада місцевого храму голосуватиме щодо переходу до ПЦУ.
Про це повідомили на сторінці Литовезької ОТГ у Facebook, – передає Перший.
Зазначають, що збори відбудуться 3 лютого, після богослужіння у Введенському храмі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь
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Про це повідомили на сторінці Литовезької ОТГ у Facebook, – передає Перший.
Зазначають, що збори відбудуться 3 лютого, після богослужіння у Введенському храмі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Але не приїде до мене і не дасть..
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