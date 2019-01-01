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Громада волинського храму УПЦ МП хоче перейти до ПЦУ

Громада волинського храму УПЦ МП хоче перейти до ПЦУ
У селі Литовеж Іваничівського району громада місцевого храму голосуватиме щодо переходу до ПЦУ.

Про це повідомили на сторінці Литовезької ОТГ у Facebook, – передає Перший.

Зазначають, що збори відбудуться 3 лютого, після богослужіння у Введенському храмі.

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Теги: ПЦУ, Волинь, Томос, МП
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Коментарі 1
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