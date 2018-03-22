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21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео

21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео
У Луцьку дівчина потрапила до лікарні з обмороженнями.

Зазначається, що 21-річна дівчина поступила до медзакладу з обмороженням стоп другого ступеня. Напередодні вона ходила вулицею босоніж під час зйомки відеоролика, - йдеться на офіційній сторінці медзакладу у facebook.

«Я всього хвилин 15 ходила босоніж. Дуже швидко зрозуміла, що не відчуваю холоду, але відразу болю не було. Гірше стало, коли повернулась в тепло. Було дуже боляче. Зараз мені краще і я дуже вдячна лікарям за допомогу», - розповідає дівчина.

Чутливість її тканин вдалось відновити.

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Теги: обмороження
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