21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео

У Луцьку дівчина потрапила до лікарні з обмороженнями.Зазначається, що 21-річна дівчина поступила до медзакладу з обмороженням стоп другого ступеня. Напередодні вона ходила вулицею босоніж під час зйомки відеоролика, - йдеться на офіційній сторінці медзакладу у facebook.«Я всього хвилин 15 ходила босоніж. Дуже швидко зрозуміла, що не відчуваю холоду, але відразу болю не було. Гірше стало, коли повернулась в тепло. Було дуже боляче. Зараз мені краще і я дуже вдячна лікарям за допомогу», - розповідає дівчина.Чутливість її тканин вдалось відновити.