У Луцьку нагородили найкращих спортсменів та тренерів Волині за 2018 рік
Сьогодні, 14:41
Волинські спортсмени та тренери отримали від влади області відзнаки, кубки та дипломи.
Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА у Facebook.
Захід відбувся в обласному академічному театрі ляльок 30 січня 2019 року за участю заступниці голови обласної державної адміністрації Світлани Мишковець.
Під час виступу посадовиця розповіла про вклад виконавчої гілки влади у розвиток спорту в регіоні, а також відзначила успіхи юного Данила Слєпчука, який на чемпіонаті світу з шахів здобув бронзову медаль для України.
«В наших спортсменів є дуже багато сили перемагати! Безперечно, що завжди постає питання фінансування, адже кожна перемога потребує не лише значних зусиль, а й матеріальних затрат. Останніх два роки в області спорт нарешті не фінансується за залишковим принципом. У 2018 році з обласного бюджету було виділено 42 мільйони гривень та з державного бюджету – 20 мільйонів. На цей рік, держава виділяє вже 30 мільйонів гривень на розвиток спортивної інфраструктури для того, аби не лише досягати олімпійських висот, а вести здоровий спосіб життя усім волинянам», – зауважила Світлана Мишковець.
Тож під час заходу, під гучні аплодисменти представники влади відзначили спортсменів, тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спорту-інвалідів, громадських організацій з видів спорту тощо.
Так, у номінацію «Десятка кращих спортсменів з олімпійських видів спорту – олімпійські номери програми» потрапили:
1) Повх Марія – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасниця чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Андрій Шевчук.
2) Рибачок Андрій – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, срібний призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Федір Семенюк.
3) Вандюк Юрій – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, срібний призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Федір Семенюк.
4) Яцюк Олександр – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів, чемпіон Європи серед юніорів. Тренери-викладачі: Володимир Троцюк, Лариса Гурська.
5) Грабовець Ілона – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича, учасниця чемпіонату світу та чемпіонату Європи серед юніорок. Тренери-викладачі: Лариса Гурська, Олексій Гичка.
6) Алпєєва Анастасія – боротьба вільна, майстер спорту України, вихованка Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи, учасниця чемпіонату світу серед кадетів, бронзова призерка чемпіонату Європи серед кадетів. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Іван Палій.
7) Семенюк Павло – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованець «спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Олімп», срібний призер чемпіонату світу серед юніорів, чемпіон Європи серед юніорів. Тренери-викладачі: Заслужені тренери України Федір Семенюк, Василь Прохорук.
8) Цуркан Віталій – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасник чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Андрій Шевчук.
9) Ляшук Дарина - дзюдо, майстер спорту України, учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасниця чемпіонату Європи серед кадетів. Тренер-викладач: Олександр Сікорський.
10) Касян Дарина – легка атлетика (спортивна ходьба), кандидат в майстри спорту України, вихованка Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи, учасниця командного чемпіонату світу та чемпіонату Європи серед юніорів, учасниця ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор. Тренери-викладачі: Ірина Борисюк, Олександр Борисюк.
У номінації «П’ятірка кращих тренерів з олімпійських видів спорту» перемогли:
1) Семенюк Федір Іванович – Заслужений тренер України, тренер-викладач з веслування на байдарках і каное Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
2) Прохорук Василь Олександрович – Заслужений тренер України, тренер-викладач з веслування на байдарках і каное Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
3) Сікорський Олександр Антонович – тренер-викладач з дзюдо Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
4) Ковальов Віктор Сергійович – Заслужений тренер України, тренер- викладач з велосипедного спорту Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
5) Яловик Володимир Трохимович - Заслужений тренер України, тренер-викладач з легкої атлетики Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
У номінації «П’ятірка кращих спортсменів з неолімпійських видів спорту» перемогли:
1) Зубчук Юрій - кікбоксинг WAKO, Заслужений майстер спорту України, бронзовий призер кубку світу, володар кубку Європи. Тренер-викладач: Віталій Тимофєєв.
2) волинські спортсмени у складі національної збірної команди України з веслування на човнах «Дракон» (Назарук Дмитро, Дудка Яків, Савлук Олександр, Семенюк Сергій), учасники кубку світу, чемпіони та срібні призери чемпіонату Європи, срібні та бронзові призери клубного чемпіонату світу. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Андрій Шевчук.
3) Коновальчук Анастасія – французький бокс Сават, майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу, бронзова призерка чемпіонату світу. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Микола Мордик.
4) Щегельський Артур – козацький двобій, майстер спорту України з бойового самбо, чемпіон та бронзовий призер чемпіонату світу. Тренер-викладач: Олександр Кулаков.
5) Коришко Данило - сумо, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець комунального закладу «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби», срібний та тричі бронзовий призер чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Аліна Бондарєва.
У номінації «Трійка кращих тренерів з неолімпійських видів спорту» нагородили:
1) Кришпінович Олена Юріївна – Заслужений тренер України, тренер-викладач зі спортивної акробатики обласної дитячо-юнацької спортивної школи.
2) Тимофєєв Віталій Вячеславович – тренер-викладач з кікбоксингу WAKO комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича.
3) Шевчук Андрій Богданович – тренер-викладач Волинської обласної федерації з веслування на човнах «Дракон».
У номінації «Кращі спортсмени з видів спорту інвалідів» перемогли:
1) Батенкова-Бауман Юлія – лижні гонки, біатлон (ураження опорно-рухового апарату), Заслужений майстер спорту України, чемпіонка ХІІ зимових Паралімпійських ігор у змішаній лижній естафеті, учасниця трьох етапів кубку світу з біатлону та лижних гонок, в активі спортсменки 1 золота, 4 срібних та 3 бронзових нагороди.
2) Ємельянов Сергій – параканое (ураження опорно-рухового апарату), Заслужений майстер спорту України, чемпіон світу та Європи, переможець кубку світу. Тренер-викладач: Вячеслав Загреба.
3) Мажула Марина – параканое (ураження опорно-рухового апарату), майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка світу, учасниця чемпіонату Європи та кубку світу. Тренер-викладач: Вячеслав Загреба.
4) Конашук Богдана – лижні гонки, біатлон (ураження опорно-рухового апарату), майстер спорту України, учасниця ХІІ зимових Паралімпійських ігор, трьох етапів кубку світу. Тренер-викладач: Микола Білера.
5) Березюк Сергій – легка атлетика (вади зору), майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Олександр Борисюк.
У номінації «Кращі тренери з видів спорту інвалідів» перемогли:
1) Загреба Вячеслав Миколайович – Заслужений тренер України з параканое.
2) Борисюк Олександр Степанович – тренер-викладач з легкої атлетики Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.
3) Дружинович Валерій Павлович – Заслужений тренер України, тренер-викладач обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів.
У номінації «Краща команда» перемогли:
Команда з волейболу «Волинь-Університет-ОДЮСеШа» за зайняте друге місце на чемпіонаті України серед жінок у суперлізі сезону 2017-2018 років. Тренери-викладачі: Заслужений тренер України Богуслав Галицький, Сергій Федонюк, Олена Алексєєва.
Команда футбольного клубу «Волинь Yes» за І місце у всеукраїнському турнірі з футболу «Кубок Нескорених» за результатами виступу волинських спортсменів у 2018 році. 2019 рік для команди ФК «Волинь YES» стартував перемогою у всеукраїнському турнірі з футзалу «Кубок Нескорених» серед учасників АТО, які отримали поранення, що проходив з 26 по 27 січня в місті Києві.
Наймолодшим призером чемпіонату світу 2018 року, який здобув бронзову нагороду серед юнаків до 8 років став Слєпчук Данило – шахи, І розряд, викладач Олександр Калінчук та тренер-викладач Олександр Мельниченко.
Окрім того, нагородили спортсменів згідно рейтингу з олімпійських видів спорту, з неолімпійських видів спорту, за підсумками обласної спартакіади «Волинь спортивна – 2018», за рейтингом серед районів та міст обласного значення, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованихдитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву області тощо.
Також троє волинян отримали посвідчення «Майстер спорту України міжнародного класу»:
- Капиш Владислав (кікбоксинг ВТКА)
- Мельник Тарас (спортивне орієнтування)
- Войтович Ірина (спортивне орієнтування)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА у Facebook.
Захід відбувся в обласному академічному театрі ляльок 30 січня 2019 року за участю заступниці голови обласної державної адміністрації Світлани Мишковець.
Під час виступу посадовиця розповіла про вклад виконавчої гілки влади у розвиток спорту в регіоні, а також відзначила успіхи юного Данила Слєпчука, який на чемпіонаті світу з шахів здобув бронзову медаль для України.
«В наших спортсменів є дуже багато сили перемагати! Безперечно, що завжди постає питання фінансування, адже кожна перемога потребує не лише значних зусиль, а й матеріальних затрат. Останніх два роки в області спорт нарешті не фінансується за залишковим принципом. У 2018 році з обласного бюджету було виділено 42 мільйони гривень та з державного бюджету – 20 мільйонів. На цей рік, держава виділяє вже 30 мільйонів гривень на розвиток спортивної інфраструктури для того, аби не лише досягати олімпійських висот, а вести здоровий спосіб життя усім волинянам», – зауважила Світлана Мишковець.
Тож під час заходу, під гучні аплодисменти представники влади відзначили спортсменів, тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спорту-інвалідів, громадських організацій з видів спорту тощо.
Так, у номінацію «Десятка кращих спортсменів з олімпійських видів спорту – олімпійські номери програми» потрапили:
1) Повх Марія – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасниця чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Андрій Шевчук.
2) Рибачок Андрій – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, срібний призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Федір Семенюк.
3) Вандюк Юрій – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, срібний призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Федір Семенюк.
4) Яцюк Олександр – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів, чемпіон Європи серед юніорів. Тренери-викладачі: Володимир Троцюк, Лариса Гурська.
5) Грабовець Ілона – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича, учасниця чемпіонату світу та чемпіонату Європи серед юніорок. Тренери-викладачі: Лариса Гурська, Олексій Гичка.
6) Алпєєва Анастасія – боротьба вільна, майстер спорту України, вихованка Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи, учасниця чемпіонату світу серед кадетів, бронзова призерка чемпіонату Європи серед кадетів. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Іван Палій.
7) Семенюк Павло – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованець «спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Олімп», срібний призер чемпіонату світу серед юніорів, чемпіон Європи серед юніорів. Тренери-викладачі: Заслужені тренери України Федір Семенюк, Василь Прохорук.
8) Цуркан Віталій – веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасник чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Андрій Шевчук.
9) Ляшук Дарина - дзюдо, майстер спорту України, учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасниця чемпіонату Європи серед кадетів. Тренер-викладач: Олександр Сікорський.
10) Касян Дарина – легка атлетика (спортивна ходьба), кандидат в майстри спорту України, вихованка Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи, учасниця командного чемпіонату світу та чемпіонату Європи серед юніорів, учасниця ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор. Тренери-викладачі: Ірина Борисюк, Олександр Борисюк.
У номінації «П’ятірка кращих тренерів з олімпійських видів спорту» перемогли:
1) Семенюк Федір Іванович – Заслужений тренер України, тренер-викладач з веслування на байдарках і каное Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
2) Прохорук Василь Олександрович – Заслужений тренер України, тренер-викладач з веслування на байдарках і каное Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
3) Сікорський Олександр Антонович – тренер-викладач з дзюдо Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
4) Ковальов Віктор Сергійович – Заслужений тренер України, тренер- викладач з велосипедного спорту Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
5) Яловик Володимир Трохимович - Заслужений тренер України, тренер-викладач з легкої атлетики Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
У номінації «П’ятірка кращих спортсменів з неолімпійських видів спорту» перемогли:
1) Зубчук Юрій - кікбоксинг WAKO, Заслужений майстер спорту України, бронзовий призер кубку світу, володар кубку Європи. Тренер-викладач: Віталій Тимофєєв.
2) волинські спортсмени у складі національної збірної команди України з веслування на човнах «Дракон» (Назарук Дмитро, Дудка Яків, Савлук Олександр, Семенюк Сергій), учасники кубку світу, чемпіони та срібні призери чемпіонату Європи, срібні та бронзові призери клубного чемпіонату світу. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Андрій Шевчук.
3) Коновальчук Анастасія – французький бокс Сават, майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу, бронзова призерка чемпіонату світу. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Микола Мордик.
4) Щегельський Артур – козацький двобій, майстер спорту України з бойового самбо, чемпіон та бронзовий призер чемпіонату світу. Тренер-викладач: Олександр Кулаков.
5) Коришко Данило - сумо, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець комунального закладу «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби», срібний та тричі бронзовий призер чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Аліна Бондарєва.
У номінації «Трійка кращих тренерів з неолімпійських видів спорту» нагородили:
1) Кришпінович Олена Юріївна – Заслужений тренер України, тренер-викладач зі спортивної акробатики обласної дитячо-юнацької спортивної школи.
2) Тимофєєв Віталій Вячеславович – тренер-викладач з кікбоксингу WAKO комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича.
3) Шевчук Андрій Богданович – тренер-викладач Волинської обласної федерації з веслування на човнах «Дракон».
У номінації «Кращі спортсмени з видів спорту інвалідів» перемогли:
1) Батенкова-Бауман Юлія – лижні гонки, біатлон (ураження опорно-рухового апарату), Заслужений майстер спорту України, чемпіонка ХІІ зимових Паралімпійських ігор у змішаній лижній естафеті, учасниця трьох етапів кубку світу з біатлону та лижних гонок, в активі спортсменки 1 золота, 4 срібних та 3 бронзових нагороди.
2) Ємельянов Сергій – параканое (ураження опорно-рухового апарату), Заслужений майстер спорту України, чемпіон світу та Європи, переможець кубку світу. Тренер-викладач: Вячеслав Загреба.
3) Мажула Марина – параканое (ураження опорно-рухового апарату), майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка світу, учасниця чемпіонату Європи та кубку світу. Тренер-викладач: Вячеслав Загреба.
4) Конашук Богдана – лижні гонки, біатлон (ураження опорно-рухового апарату), майстер спорту України, учасниця ХІІ зимових Паралімпійських ігор, трьох етапів кубку світу. Тренер-викладач: Микола Білера.
5) Березюк Сергій – легка атлетика (вади зору), майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Олександр Борисюк.
У номінації «Кращі тренери з видів спорту інвалідів» перемогли:
1) Загреба Вячеслав Миколайович – Заслужений тренер України з параканое.
2) Борисюк Олександр Степанович – тренер-викладач з легкої атлетики Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.
3) Дружинович Валерій Павлович – Заслужений тренер України, тренер-викладач обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів.
У номінації «Краща команда» перемогли:
Команда з волейболу «Волинь-Університет-ОДЮСеШа» за зайняте друге місце на чемпіонаті України серед жінок у суперлізі сезону 2017-2018 років. Тренери-викладачі: Заслужений тренер України Богуслав Галицький, Сергій Федонюк, Олена Алексєєва.
Команда футбольного клубу «Волинь Yes» за І місце у всеукраїнському турнірі з футболу «Кубок Нескорених» за результатами виступу волинських спортсменів у 2018 році. 2019 рік для команди ФК «Волинь YES» стартував перемогою у всеукраїнському турнірі з футзалу «Кубок Нескорених» серед учасників АТО, які отримали поранення, що проходив з 26 по 27 січня в місті Києві.
Наймолодшим призером чемпіонату світу 2018 року, який здобув бронзову нагороду серед юнаків до 8 років став Слєпчук Данило – шахи, І розряд, викладач Олександр Калінчук та тренер-викладач Олександр Мельниченко.
Окрім того, нагородили спортсменів згідно рейтингу з олімпійських видів спорту, з неолімпійських видів спорту, за підсумками обласної спартакіади «Волинь спортивна – 2018», за рейтингом серед районів та міст обласного значення, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованихдитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву області тощо.
Також троє волинян отримали посвідчення «Майстер спорту України міжнародного класу»:
- Капиш Владислав (кікбоксинг ВТКА)
- Мельник Тарас (спортивне орієнтування)
- Войтович Ірина (спортивне орієнтування)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
День Луцька святкуватимуть у вересні
Сьогодні, 14:57
У Луцьку рятували п'яного чоловіка, який впав посеред вулиці
Сьогодні, 14:50
У Луцьку нагородили найкращих спортсменів та тренерів Волині за 2018 рік
Сьогодні, 14:41
21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео
Сьогодні, 14:29
Громада волинського храму УПЦ МП хоче перейти до ПЦУ
Сьогодні, 14:18
Медіа