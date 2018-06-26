У Луцьку нагородили найкращих спортсменів та тренерів Волині за 2018 рік

Волинські спортсмени та тренери отримали від влади області відзнаки, кубки та дипломи.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА у Facebook.Захід відбувся в обласному академічному театрі ляльок 30 січня 2019 року за участю заступниці голови обласної державної адміністраціїПід час виступу посадовиця розповіла про вклад виконавчої гілки влади у розвиток спорту в регіоні, а також відзначила успіхи юного, який на чемпіонаті світу з шахів здобув бронзову медаль для України.«В наших спортсменів є дуже багато сили перемагати! Безперечно, що завжди постає питання фінансування, адже кожна перемога потребує не лише значних зусиль, а й матеріальних затрат. Останніх два роки в області спорт нарешті не фінансується за залишковим принципом. У 2018 році з обласного бюджету було виділено 42 мільйони гривень та з державного бюджету – 20 мільйонів. На цей рік, держава виділяє вже 30 мільйонів гривень на розвиток спортивної інфраструктури для того, аби не лише досягати олімпійських висот, а вести здоровий спосіб життя усім волинянам», – зауважила Світлана Мишковець.Тож під час заходу, під гучні аплодисменти представники влади відзначили спортсменів, тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спорту-інвалідів, громадських організацій з видів спорту тощо.Так, у номінацію «Десятка кращих спортсменів з олімпійських видів спорту – олімпійські номери програми» потрапили:1)– веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасниця чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України2)– веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, срібний призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України3)– веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, срібний призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України4)– веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів, чемпіон Європи серед юніорів. Тренери-викладачі:5)– веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича, учасниця чемпіонату світу та чемпіонату Європи серед юніорок. Тренери-викладачі:6)– боротьба вільна, майстер спорту України, вихованка Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи, учасниця чемпіонату світу серед кадетів, бронзова призерка чемпіонату Європи серед кадетів. Тренер-викладач: Заслужений тренер України7)– веслування на байдарках і каное, майстер спорту України, вихованець «спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Олімп», срібний призер чемпіонату світу серед юніорів, чемпіон Європи серед юніорів. Тренери-викладачі: Заслужені тренери України8)– веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу, учень Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасник чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений тренер України9)- дзюдо, майстер спорту України, учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, учасниця чемпіонату Європи серед кадетів. Тренер-викладач:10)– легка атлетика (спортивна ходьба), кандидат в майстри спорту України, вихованка Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи, учасниця командного чемпіонату світу та чемпіонату Європи серед юніорів, учасниця ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор. Тренери-викладачі:У номінації «П’ятірка кращих тренерів з олімпійських видів спорту» перемогли:1)– Заслужений тренер України, тренер-викладач з веслування на байдарках і каное Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.2)– Заслужений тренер України, тренер-викладач з веслування на байдарках і каное Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.3)– тренер-викладач з дзюдо Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.4)– Заслужений тренер України, тренер- викладач з велосипедного спорту Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.5)- Заслужений тренер України, тренер-викладач з легкої атлетики Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.У номінації «П’ятірка кращих спортсменів з неолімпійських видів спорту» перемогли:1)- кікбоксинг WAKO, Заслужений майстер спорту України, бронзовий призер кубку світу, володар кубку Європи. Тренер-викладач: Віталій Тимофєєв.2) волинські спортсмени у складі національної збірної команди України з веслування на човнах «Дракон» (), учасники кубку світу, чемпіони та срібні призери чемпіонату Європи, срібні та бронзові призери клубного чемпіонату світу. Тренер-викладач: Заслужений тренер України3)– французький бокс Сават, майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу, бронзова призерка чемпіонату світу. Тренер-викладач: Заслужений тренер України4)– козацький двобій, майстер спорту України з бойового самбо, чемпіон та бронзовий призер чемпіонату світу. Тренер-викладач:5)- сумо, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець комунального закладу «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби», срібний та тричі бронзовий призер чемпіонату Європи. Тренер-викладач:У номінації «Трійка кращих тренерів з неолімпійських видів спорту» нагородили:1)– Заслужений тренер України, тренер-викладач зі спортивної акробатики обласної дитячо-юнацької спортивної школи.2)– тренер-викладач з кікбоксингу WAKO комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Євгена Кондратовича.3)– тренер-викладач Волинської обласної федерації з веслування на човнах «Дракон».У номінації «Кращі спортсмени з видів спорту інвалідів» перемогли:1)– лижні гонки, біатлон (ураження опорно-рухового апарату), Заслужений майстер спорту України, чемпіонка ХІІ зимових Паралімпійських ігор у змішаній лижній естафеті, учасниця трьох етапів кубку світу з біатлону та лижних гонок, в активі спортсменки 1 золота, 4 срібних та 3 бронзових нагороди.2)– параканое (ураження опорно-рухового апарату), Заслужений майстер спорту України, чемпіон світу та Європи, переможець кубку світу. Тренер-викладач:3)– параканое (ураження опорно-рухового апарату), майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка світу, учасниця чемпіонату Європи та кубку світу. Тренер-викладач:4)– лижні гонки, біатлон (ураження опорно-рухового апарату), майстер спорту України, учасниця ХІІ зимових Паралімпійських ігор, трьох етапів кубку світу. Тренер-викладач:5)– легка атлетика (вади зору), майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи. Тренер-викладач:У номінації «Кращі тренери з видів спорту інвалідів» перемогли:1)– Заслужений тренер України з параканое.2)– тренер-викладач з легкої атлетики Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.3)– Заслужений тренер України, тренер-викладач обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів.У номінації «Краща команда» перемогли:Команда з волейболу «Волинь-Університет-ОДЮСеШа» за зайняте друге місце на чемпіонаті України серед жінок у суперлізі сезону 2017-2018 років. Тренери-викладачі: Заслужений тренер УкраїниКоманда футбольного клубу «Волинь Yes» за І місце у всеукраїнському турнірі з футболу «Кубок Нескорених» за результатами виступу волинських спортсменів у 2018 році. 2019 рік для команди ФК «Волинь YES» стартував перемогою у всеукраїнському турнірі з футзалу «Кубок Нескорених» серед учасників АТО, які отримали поранення, що проходив з 26 по 27 січня в місті Києві.Наймолодшим призером чемпіонату світу 2018 року, який здобув бронзову нагороду серед юнаків до 8 років став Слєпчук Данило – шахи, І розряд, викладачта тренер-викладачОкрім того, нагородили спортсменів згідно рейтингу з олімпійських видів спорту, з неолімпійських видів спорту, за підсумками обласної спартакіади «Волинь спортивна – 2018», за рейтингом серед районів та міст обласного значення, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованихдитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву області тощо.Також троє волинян отримали посвідчення «Майстер спорту України міжнародного класу»:(кікбоксинг ВТКА)(спортивне орієнтування)(спортивне орієнтування)