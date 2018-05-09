У Луцьку рятували п'яного чоловіка, який впав посеред вулиці





Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.



Зазначається, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька кинулись надавати невідкладну допомогу чоловікові, бо думали що той втратив свідомість.



Проте згодом з'ясувалось, що чоловік не тримався на ногах оскільки був напідпитку.



Інспектори викликали на допомогу медиків, які надавши на місці першу допомогу, повезли чоловіка в наркодиспансер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука, 28 муніципали надали допомогу пенсіонеру.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Зазначається, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька кинулись надавати невідкладну допомогу чоловікові, бо думали що той втратив свідомість.Проте згодом з'ясувалось, що чоловік не тримався на ногах оскільки був напідпитку.Інспектори викликали на допомогу медиків, які надавши на місці першу допомогу, повезли чоловіка в наркодиспансер.

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