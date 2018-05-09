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У Луцьку рятували п'яного чоловіка, який впав посеред вулиці

У Луцьку рятували п'яного чоловіка, який впав посеред вулиці
У Луцьку на вулиці Кравчука, 28 муніципали надали допомогу пенсіонеру.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Зазначається, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька кинулись надавати невідкладну допомогу чоловікові, бо думали що той втратив свідомість.

Проте згодом з'ясувалось, що чоловік не тримався на ногах оскільки був напідпитку.

Інспектори викликали на допомогу медиків, які надавши на місці першу допомогу, повезли чоловіка в наркодиспансер.

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Теги: муніципали, допомога, чоловік
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