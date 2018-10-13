Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку
Сьогодні, 15:21
У Луцьку муніципали зловили горе-водійку, яка припаркувала авто у нещодавно відновленому парку по проспекту Волі.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Ця жінка сьогодні заїхала в самісінький центр щойно відновленого скверу в центрі міста на пр. Волі. Пояснила скромно - А я так хочу. Як вмію так і паркуюсь", - йдеться у повідомлені.
На жінку інспектору склали протокол за ст. 152 КУпАП.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Ця жінка сьогодні заїхала в самісінький центр щойно відновленого скверу в центрі міста на пр. Волі. Пояснила скромно - А я так хочу. Як вмію так і паркуюсь", - йдеться у повідомлені.
На жінку інспектору склали протокол за ст. 152 КУпАП.
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