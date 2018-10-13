вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку

Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку
У Луцьку муніципали зловили горе-водійку, яка припаркувала авто у нещодавно відновленому парку по проспекту Волі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

"Ця жінка сьогодні заїхала в самісінький центр щойно відновленого скверу в центрі міста на пр. Волі. Пояснила скромно - А я так хочу. Як вмію так і паркуюсь", - йдеться у повідомлені.

На жінку інспектору склали протокол за ст. 152 КУпАП.

Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку
Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, автохам
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За рік зарплати волинян зросли на 22%
Сьогодні, 15:36
Волинянину відріжуть усі пальці на руках через п'яні походеньки місячної давності
Сьогодні, 15:22
Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку
Сьогодні, 15:21
У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса
Сьогодні, 15:17
«Спосіб тупий, гопнічеський, бандитський», – Савченко про розправу «УКРОПу» над опонентами
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
У луцькому парку зловили «автохама», який влаштував «комедію» правоохоронцям У луцькому парку зловили «автохама», який влаштував «комедію» правоохоронцям
13 жовтень, 2018, 15:58
«Який приклад вони показують своїм дітям?», - луцькі муніципали про автохамів. ФОТО «Який приклад вони показують своїм дітям?», - луцькі муніципали про автохамів. ФОТО
14 квітень, 2018, 11:02
У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса
Сьогодні, 15:17
У Луцьку рятували п'яного чоловіка, який впав посеред вулиці У Луцьку рятували п'яного чоловіка, який впав посеред вулиці
Сьогодні, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя
Сьогодні, 16:12
 0
Успішну спортшколу у Луцькому районі, яку хотіли закрити, передали міській раді
Сьогодні, 16:08
 0
Щохвинили Україну покидає дві людини
Сьогодні, 16:05
 0
Кожен європейський політик має лобіювати українські інтереси, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:55
 0
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8