Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку

У Луцьку муніципали зловили горе-водійку, яка припаркувала авто у нещодавно відновленому парку по проспекту Волі.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook."Ця жінка сьогодні заїхала в самісінький центр щойно відновленого скверу в центрі міста на пр. Волі. Пояснила скромно - А я так хочу. Як вмію так і паркуюсь", - йдеться у повідомлені.На жінку інспектору склали протокол за ст. 152 КУпАП.