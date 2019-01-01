У Луцьку біля залізниці не захотіли зводити шумоізоляційний паркан

У Луцьку на вулиці Клима Савура біля залізниці не погодили будівництво шумоізоляційного паркану.Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що раніше надали дозвіл на надання корегування детального плану території району вулиці Клима Савура.Депутатзапитав, що буде у цьому мікрорайоні.«Мова йде про те, що за певних обставин можна зменшити санітарну зону довкола залізниці за умови створення шумоізоляційного паркану. Він захистить декілька будинків від зайвого шуму», - повідомив Туз.У підсумку, депутати не підтримали проект рішення зазначивши, що його потрібно доопрацювати.