У Луцьку біля залізниці не захотіли зводити шумоізоляційний паркан
Сьогодні, 18:01
У Луцьку на вулиці Клима Савура біля залізниці не погодили будівництво шумоізоляційного паркану.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що раніше надали дозвіл на надання корегування детального плану території району вулиці Клима Савура.
Депутат Тарас Шляхтич запитав, що буде у цьому мікрорайоні.
«Мова йде про те, що за певних обставин можна зменшити санітарну зону довкола залізниці за умови створення шумоізоляційного паркану. Він захистить декілька будинків від зайвого шуму», - повідомив Туз.
У підсумку, депутати не підтримали проект рішення зазначивши, що його потрібно доопрацювати.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що раніше надали дозвіл на надання корегування детального плану території району вулиці Клима Савура.
Депутат Тарас Шляхтич запитав, що буде у цьому мікрорайоні.
«Мова йде про те, що за певних обставин можна зменшити санітарну зону довкола залізниці за умови створення шумоізоляційного паркану. Він захистить декілька будинків від зайвого шуму», - повідомив Туз.
У підсумку, депутати не підтримали проект рішення зазначивши, що його потрібно доопрацювати.
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