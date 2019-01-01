У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса

У Луцьку інспектори муніципальної варти склали адміністративний протокол на чоловіків, які торгували ковбасою з автомобіля.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Ковбасними виробами торгували на території автостанції №1, що на вулиці Конякіна, 39.Чоловіки продавали ковбасу в невизначеному місці, облаштувавши брудний магазин на колесах.«Приїхавши на місце продажу, вони забувають про антисанітарію, адже просто відкривають задні двері мікроавтобуса і торгують. Замість прилавка у них – брудна підлога буса, встелена такою ж скатертиною», – йдеться у дописі.