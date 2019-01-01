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У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса

У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса
У Луцьку інспектори муніципальної варти склали адміністративний протокол на чоловіків, які торгували ковбасою з автомобіля.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Ковбасними виробами торгували на території автостанції №1, що на вулиці Конякіна, 39.

Чоловіки продавали ковбасу в невизначеному місці, облаштувавши брудний магазин на колесах.

«Приїхавши на місце продажу, вони забувають про антисанітарію, адже просто відкривають задні двері мікроавтобуса і торгують. Замість прилавка у них – брудна підлога буса, встелена такою ж скатертиною», – йдеться у дописі.
У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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