У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса
Сьогодні, 15:17
У Луцьку інспектори муніципальної варти склали адміністративний протокол на чоловіків, які торгували ковбасою з автомобіля.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Ковбасними виробами торгували на території автостанції №1, що на вулиці Конякіна, 39.
Чоловіки продавали ковбасу в невизначеному місці, облаштувавши брудний магазин на колесах.
«Приїхавши на місце продажу, вони забувають про антисанітарію, адже просто відкривають задні двері мікроавтобуса і торгують. Замість прилавка у них – брудна підлога буса, встелена такою ж скатертиною», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Ковбасними виробами торгували на території автостанції №1, що на вулиці Конякіна, 39.
Чоловіки продавали ковбасу в невизначеному місці, облаштувавши брудний магазин на колесах.
«Приїхавши на місце продажу, вони забувають про антисанітарію, адже просто відкривають задні двері мікроавтобуса і торгують. Замість прилавка у них – брудна підлога буса, встелена такою ж скатертиною», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку
Сьогодні, 15:21
У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса
Сьогодні, 15:17
«Спосіб тупий, гопнічеський, бандитський», – Савченко про розправу «УКРОПу» над опонентами
Сьогодні, 15:00
День Луцька святкуватимуть у вересні
Сьогодні, 14:57
Медіа