вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину відріжуть усі пальці на руках через п'яні походеньки місячної давності

Волинянину відріжуть усі пальці на руках через п'яні походеньки місячної давності
У луцькій районній лікарні медики місяць боролися за збереження кінцівок чоловіка середнього віку.

Про це повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні.

«Ми воюємо за кожен сантиметр здорової тканини. Сподіваємось зберегти якомога більше, але, що не вдасться, доведеться ампутувати», - каже завідувач Волинського обласного опікового центру Роман Трач.

Так, постраждалий чоловік середнього віку отримав обмороження кистей у нетверезому стані ще місяць тому.

Весь цей час лікувався у районній лікарні, але зусилля медиків не допомогли. Йому потрібна ампутація усіх пальців на руках.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: 21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео

За сезон до Луцької міської клінічної лікарні потрапили 11 людей з обмороженнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, обмороження, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За рік зарплати волинян зросли на 22%
Сьогодні, 15:36
«Оголошую війну «УКРОПу», – Савченко
Сьогодні, 15:36
Волинянину відріжуть усі пальці на руках через п'яні походеньки місячної давності
Сьогодні, 15:22
Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку
Сьогодні, 15:21
У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
Кожна друга пляшка горілки в Україні - підробка, - МОЗ Кожна друга пляшка горілки в Україні - підробка, - МОЗ
05 жовтень, 2012, 14:27
21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео 21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео
Сьогодні, 14:29
Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю
Сьогодні, 14:05
Як перевірити якість вакцини: відповідь імунолога Як перевірити якість вакцини: відповідь імунолога
29 січень, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя
Сьогодні, 16:12
 0
Успішну спортшколу у Луцькому районі, яку хотіли закрити, передали міській раді
Сьогодні, 16:08
 0
Щохвинили Україну покидає дві людини
Сьогодні, 16:05
 0
Кожен європейський політик має лобіювати українські інтереси, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:55
 0
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8