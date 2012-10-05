Волинянину відріжуть усі пальці на руках через п'яні походеньки місячної давності
Сьогодні, 15:22
У луцькій районній лікарні медики місяць боролися за збереження кінцівок чоловіка середнього віку.
Про це повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні.
«Ми воюємо за кожен сантиметр здорової тканини. Сподіваємось зберегти якомога більше, але, що не вдасться, доведеться ампутувати», - каже завідувач Волинського обласного опікового центру Роман Трач.
Так, постраждалий чоловік середнього віку отримав обмороження кистей у нетверезому стані ще місяць тому.
Весь цей час лікувався у районній лікарні, але зусилля медиків не допомогли. Йому потрібна ампутація усіх пальців на руках.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео
За сезон до Луцької міської клінічної лікарні потрапили 11 людей з обмороженнями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні.
«Ми воюємо за кожен сантиметр здорової тканини. Сподіваємось зберегти якомога більше, але, що не вдасться, доведеться ампутувати», - каже завідувач Волинського обласного опікового центру Роман Трач.
Так, постраждалий чоловік середнього віку отримав обмороження кистей у нетверезому стані ще місяць тому.
Весь цей час лікувався у районній лікарні, але зусилля медиків не допомогли. Йому потрібна ампутація усіх пальців на руках.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео
За сезон до Луцької міської клінічної лікарні потрапили 11 людей з обмороженнями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За рік зарплати волинян зросли на 22%
Сьогодні, 15:36
«Оголошую війну «УКРОПу», – Савченко
Сьогодні, 15:36
Волинянину відріжуть усі пальці на руках через п'яні походеньки місячної давності
Сьогодні, 15:22
Паркуюсь так, як хочу: у центрі Луцька зловили горе-водійку
Сьогодні, 15:21
У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса
Сьогодні, 15:17
Медіа