Волинянину відріжуть усі пальці на руках через п'яні походеньки місячної давності

У луцькій районній лікарні медики місяць боролися за збереження кінцівок чоловіка середнього віку.Про це повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні.«Ми воюємо за кожен сантиметр здорової тканини. Сподіваємось зберегти якомога більше, але, що не вдасться, доведеться ампутувати», - каже завідувач Волинського обласного опікового центруТак, постраждалий чоловік середнього віку отримав обмороження кистей у нетверезому стані ще місяць тому.Весь цей час лікувався у районній лікарні, але зусилля медиків не допомогли. Йому потрібна ампутація усіх пальців на руках.За сезон до Луцької міської клінічної лікарні потрапили 11 людей з обмороженнями.