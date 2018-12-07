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За рік зарплати волинян зросли на 22%

За рік зарплати волинян зросли на 22%
Середня заробітна плата у Волинській області у грудні 2018 року становила майже 8 900 гривень.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2018р. становила 8868 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Порівняно з листопадом 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 17,2%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2017р.) збільшився на 22,3%.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. становив 116,7%, а відносно грудня 2017р. – 111,3%.

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Теги: гроші, зарплата, статистика
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