«Оголошую війну «УКРОПу», – Савченко

Голова Волинської облдержадміністраціїзаявив, що покладе край свавіллю і кримінальним злочинам, які він пов’язує з розправою партії «УКРОП» на Волині з опонентами.Про це йшлося сьогодні, 30 січня, під час брифінгу в ОДА.За словами голови ОДА, частина злочинів, скоєних щодо активістів, їхніх сімей та майна, має за собою шлейф «УКРОПу». Натомість керівництво Волиньради створило раду «в екзилі» (на еміграції, у вигнанні – ред.) і керує органом з іншої країни, залякуючи і «придушуючи» опонентів бандитськими методами – через підпали, побиття тощо.«Є партія, яка присвоїла собі чомусь владу на Волині. Це відбувається точно ще з 2014 рокую. Я не можу піти звідси рано чи пізно, залишивши після себе це Чикаго, я його буду переборювати, однозначно, чого б мені то не вартувало», – запевнив Савченко.Він додав: «Відразу звертаюся до представників «УКРОПу», які є намісникамина Волині, враховуючи, що він здебільшого перебуває поза межами України: не чіпайте людей, які повірили мені і повірили владі. Хочете, мені машину спаліть, хочете – ви знаєте мою декларацію, є що палити, у вас є сірники, бензин, здоров’я, паліть на здоров’я. Бийте мене, не чіпайте людей.Мене можна побити, я, може, злякаюся і поїду (це я іронічно кажу). Але люди рано чи пізно піднімуться, і підніму їх я».Щодо, Олександр Савченко сказав, що і цього разу відбулося те, що відбувається з 2014 року.«Цього досить, щоб і я прийняв позицію: війна – значить війна. Я оголошую війну «УКРОПу» і всім його прихвостням», - сказав Савченко.Він також додав, що доповів про ситуацію в області Президенту України