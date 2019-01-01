вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Оголошую війну «УКРОПу», – Савченко

«Оголошую війну «УКРОПу», – Савченко
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко заявив, що покладе край свавіллю і кримінальним злочинам, які він пов’язує з розправою партії «УКРОП» на Волині з опонентами.

Про це йшлося сьогодні, 30 січня, під час брифінгу в ОДА.

За словами голови ОДА, частина злочинів, скоєних щодо активістів, їхніх сімей та майна, має за собою шлейф «УКРОПу». Натомість керівництво Волиньради створило раду «в екзилі» (на еміграції, у вигнанні – ред.) і керує органом з іншої країни, залякуючи і «придушуючи» опонентів бандитськими методами – через підпали, побиття тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Спосіб тупий, гопнічеський, бандитський», – Савченко про розправу «УКРОПу» над опонентами

«Є партія, яка присвоїла собі чомусь владу на Волині. Це відбувається точно ще з 2014 рокую. Я не можу піти звідси рано чи пізно, залишивши після себе це Чикаго, я його буду переборювати, однозначно, чого б мені то не вартувало», – запевнив Савченко.

Він додав: «Відразу звертаюся до представників «УКРОПу», які є намісниками Ігоря Палиці на Волині, враховуючи, що він здебільшого перебуває поза межами України: не чіпайте людей, які повірили мені і повірили владі. Хочете, мені машину спаліть, хочете – ви знаєте мою декларацію, є що палити, у вас є сірники, бензин, здоров’я, паліть на здоров’я. Бийте мене, не чіпайте людей.

Мене можна побити, я, може, злякаюся і поїду (це я іронічно кажу). Але люди рано чи пізно піднімуться, і підніму їх я».

Щодо підпалу техніки родини голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка, який відбувся у ніч на 30 січня, Олександр Савченко сказав, що і цього разу відбулося те, що відбувається з 2014 року.

«Цього досить, щоб і я прийняв позицію: війна – значить війна. Я оголошую війну «УКРОПу» і всім його прихвостням», - сказав Савченко.

Він також додав, що доповів про ситуацію в області Президенту України Петру Порошенку.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Савченко, УКРОП, Юрій Семенюк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
і їхнього прихвостня пустоцвіта посадіть - давно пора. палиця - від слова палити. універмаг теж він спалив - це в луцьку всі знають.
Відповісти
Вибір редактора
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Сьогодні, 15:46
У проекті безліч порушень, – лучанин про багатоповерхівки на Рівненській
Сьогодні, 15:42
«Оголошую війну «УКРОПу», – Савченко
Сьогодні, 15:36
За рік зарплати волинян зросли на 22%
Сьогодні, 15:36
Волинянину відріжуть усі пальці на руках через п'яні походеньки місячної давності
Сьогодні, 15:22
Схожі новини
Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 08:15
«Спосіб тупий, гопнічеський, бандитський», – Савченко про розправу «УКРОПу» над опонентами «Спосіб тупий, гопнічеський, бандитський», – Савченко про розправу «УКРОПу» над опонентами
Сьогодні, 15:00
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Сьогодні, 12:30
«Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі «Догоряло в мене на очах»: голова Підгайцівської ОТГ розповів, хто підпалив автомобілі
Сьогодні, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя
Сьогодні, 16:12
 0
Успішну спортшколу у Луцькому районі, яку хотіли закрити, передали міській раді
Сьогодні, 16:08
 0
Щохвинили Україну покидає дві людини
Сьогодні, 16:05
 0
Кожен європейський політик має лобіювати українські інтереси, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:55
 0
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8