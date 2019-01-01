«Оголошую війну «УКРОПу», – Савченко
Сьогодні, 15:36
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко заявив, що покладе край свавіллю і кримінальним злочинам, які він пов’язує з розправою партії «УКРОП» на Волині з опонентами.
Про це йшлося сьогодні, 30 січня, під час брифінгу в ОДА.
За словами голови ОДА, частина злочинів, скоєних щодо активістів, їхніх сімей та майна, має за собою шлейф «УКРОПу». Натомість керівництво Волиньради створило раду «в екзилі» (на еміграції, у вигнанні – ред.) і керує органом з іншої країни, залякуючи і «придушуючи» опонентів бандитськими методами – через підпали, побиття тощо.
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«Є партія, яка присвоїла собі чомусь владу на Волині. Це відбувається точно ще з 2014 рокую. Я не можу піти звідси рано чи пізно, залишивши після себе це Чикаго, я його буду переборювати, однозначно, чого б мені то не вартувало», – запевнив Савченко.
Він додав: «Відразу звертаюся до представників «УКРОПу», які є намісниками Ігоря Палиці на Волині, враховуючи, що він здебільшого перебуває поза межами України: не чіпайте людей, які повірили мені і повірили владі. Хочете, мені машину спаліть, хочете – ви знаєте мою декларацію, є що палити, у вас є сірники, бензин, здоров’я, паліть на здоров’я. Бийте мене, не чіпайте людей.
Мене можна побити, я, може, злякаюся і поїду (це я іронічно кажу). Але люди рано чи пізно піднімуться, і підніму їх я».
Щодо підпалу техніки родини голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка, який відбувся у ніч на 30 січня, Олександр Савченко сказав, що і цього разу відбулося те, що відбувається з 2014 року.
«Цього досить, щоб і я прийняв позицію: війна – значить війна. Я оголошую війну «УКРОПу» і всім його прихвостням», - сказав Савченко.
Він також додав, що доповів про ситуацію в області Президенту України Петру Порошенку.
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Про це йшлося сьогодні, 30 січня, під час брифінгу в ОДА.
За словами голови ОДА, частина злочинів, скоєних щодо активістів, їхніх сімей та майна, має за собою шлейф «УКРОПу». Натомість керівництво Волиньради створило раду «в екзилі» (на еміграції, у вигнанні – ред.) і керує органом з іншої країни, залякуючи і «придушуючи» опонентів бандитськими методами – через підпали, побиття тощо.
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«Є партія, яка присвоїла собі чомусь владу на Волині. Це відбувається точно ще з 2014 рокую. Я не можу піти звідси рано чи пізно, залишивши після себе це Чикаго, я його буду переборювати, однозначно, чого б мені то не вартувало», – запевнив Савченко.
Він додав: «Відразу звертаюся до представників «УКРОПу», які є намісниками Ігоря Палиці на Волині, враховуючи, що він здебільшого перебуває поза межами України: не чіпайте людей, які повірили мені і повірили владі. Хочете, мені машину спаліть, хочете – ви знаєте мою декларацію, є що палити, у вас є сірники, бензин, здоров’я, паліть на здоров’я. Бийте мене, не чіпайте людей.
Мене можна побити, я, може, злякаюся і поїду (це я іронічно кажу). Але люди рано чи пізно піднімуться, і підніму їх я».
Щодо підпалу техніки родини голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка, який відбувся у ніч на 30 січня, Олександр Савченко сказав, що і цього разу відбулося те, що відбувається з 2014 року.
«Цього досить, щоб і я прийняв позицію: війна – значить війна. Я оголошую війну «УКРОПу» і всім його прихвостням», - сказав Савченко.
Він також додав, що доповів про ситуацію в області Президенту України Петру Порошенку.
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Коментарі 1
і їхнього прихвостня пустоцвіта посадіть - давно пора. палиця - від слова палити. універмаг теж він спалив - це в луцьку всі знають.
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