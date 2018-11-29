У проекті безліч порушень, – лучанин про багатоповерхівки на Рівненській

Віталій Затіраха вважає, що проект детального плану території житлового кварталу між вулицями Рівненською та Дубнівською виконаний непрофесійно і містить безліч порушень.



Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, у Луцьку впритул до АЗС



Представник громадськості Віталій Затіраха зауважив, що проект «зроблений халатно і порушує з десяток будівельних норм».



Зокрема, не забезпечена мінімальна площа озеленення кварталу, більше ніж втричі занижена площа майданчика для відпочинку дорослого населення, майже в 40 разів – для занять фізкультурою, дитячі майданчики розміщені впритул до автостоянок, немає достатньої кількості паркомісць, відсутній проїзд пожежної техніки тощо.



До того ж, на жодне зауваження громадськості чиновники не відповіли, тобто, фактично не відбулося обговорення питання.



«Незнання законів не звільняє від відповідальності», - наголосив Затіраха. І додав, що люди забрали біля 200 підписів проти погодження такого варіанту плану.



Представник замовника пан Дуда розповів, що з певних причин будинки довелося дещо змістити на проекті. Документи погодила спеціальна експертиза, яка не виявила жодних порушень.



«Виходить, що нам обіцяють все виконати, а виходить як завжди. Я прошу знову провести громадські слухання, бо порушень дуже багато», - відзначив мешканець мікрорайону Володимир Монархович.



У свою чергу, проектант Тетяна Бідзіля зауважила, що це питання – конфлікт декількох людей, у чиїй власності перебувають земельні ділянки у районі Дубнівської та Рівненської.



Обранець громади Тарас Шляхтич відзначив, що законодавець передбачив громадське обговорення коригування детального плану територій задля внесення пропозицій:



«Наскільки я розумію, представники ОСББ та мешканці внесли ці пропозиції і надіслали в міську раду. Їх думка має бути почута і врахована. Це питання уже виносять втретє». Такі тези підтримав у депутат Микола Федік.



«Я не розумію, що за цей період часу забудовник не погодив усе з мешканцями. Цей проекті рішення потрібно відкласти і належним чином провести обговорення», - сказав він.



Натомість депутат Євген Ткачук повідомив, що проект вже давно погоджений, а сьогодні до нього лише вносять зміни, тож ні про яке обговорення не йдеться.



У підсумку, депутати з другого голосування підтримали проект.

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