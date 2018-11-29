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На луцькому проспекті «виросте» багатоповерхівка

На луцькому проспекті «виросте» багатоповерхівка
У Луцьку погодили проект детального плану території в межах вулиць Загородньої, Писаревського та проспекту Відродження.

Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.

В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що забудовник готовий надати 5 % від загальної кількості житла у житловому комплексі на Відродження.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що ніяких зауважень від громадськості щодо проекту не було не було. У будинку буде 9-10 поверхів та підземний паркінг.

Депутат Алла Надточій зауважила, що поряд знаходиться школа на понад тисячу учнів. Після будівництва багатоповерхівки діти «ринуть» у цю ж школу і потрібно вирішувати це питання.

«Це проблема загалом міста. Щоб побудувати школу треба мати колосальний ресурс, землю», – відзначив Туз.

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Теги: будівництво, Луцьк, багатоповерхівка
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