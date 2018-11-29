На луцькому проспекті «виросте» багатоповерхівка

У Луцьку погодили проект детального плану території в межах вулиць Загородньої, Писаревського та проспекту Відродження.Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.В.о. мераповідомив, що забудовник готовий надати 5 % від загальної кількості житла у житловому комплексі на Відродження.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що ніяких зауважень від громадськості щодо проекту не було не було. У будинку буде 9-10 поверхів та підземний паркінг.Депутатзауважила, що поряд знаходиться школа на понад тисячу учнів. Після будівництва багатоповерхівки діти «ринуть» у цю ж школу і потрібно вирішувати це питання.«Це проблема загалом міста. Щоб побудувати школу треба мати колосальний ресурс, землю», – відзначив Туз.