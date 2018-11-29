На луцькому проспекті «виросте» багатоповерхівка
Сьогодні, 15:46
У Луцьку погодили проект детального плану території в межах вулиць Загородньої, Писаревського та проспекту Відродження.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що забудовник готовий надати 5 % від загальної кількості житла у житловому комплексі на Відродження.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що ніяких зауважень від громадськості щодо проекту не було не було. У будинку буде 9-10 поверхів та підземний паркінг.
Депутат Алла Надточій зауважила, що поряд знаходиться школа на понад тисячу учнів. Після будівництва багатоповерхівки діти «ринуть» у цю ж школу і потрібно вирішувати це питання.
«Це проблема загалом міста. Щоб побудувати школу треба мати колосальний ресурс, землю», – відзначив Туз.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що забудовник готовий надати 5 % від загальної кількості житла у житловому комплексі на Відродження.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що ніяких зауважень від громадськості щодо проекту не було не було. У будинку буде 9-10 поверхів та підземний паркінг.
Депутат Алла Надточій зауважила, що поряд знаходиться школа на понад тисячу учнів. Після будівництва багатоповерхівки діти «ринуть» у цю ж школу і потрібно вирішувати це питання.
«Це проблема загалом міста. Щоб побудувати школу треба мати колосальний ресурс, землю», – відзначив Туз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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