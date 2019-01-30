Кожен європейський політик має лобіювати українські інтереси, – Ігор Лапін

Томаш Петршічек у спільній заяві із міністром закордонних справ Данії Андресом Самуельсеном закликали ЄС розглянути цілеспрямовані заходи проти Росії, у разі відмови звільнити наших моряків. Це був перший приїзд Петршічека в Україну. Разом із Самуельсеном вони змогли особисто оцінити ситуацію на сході нашої держави.



Про це народний депутат Ігор Лапін написав в своєму блозі на censor.net.ua, передає



«Це дуже правильна тенденція: помалу варто чим більшу кількість європейських політиків звозити бодай на кілька годин на лінію фронту. Щоб війна в Європі, з танками й ракетами (поки не ядерними, Богу дякувати) перестала для них бути абстракцією, а Кремль – «потенційно прийнятним партнером», – вважає парламентар.



Нардеп переконаний, що для переважної більшості Європи досі не існує війни на кордонах з Росією. Меншість тільки зараз відкриває для себе, що це дійсно війна, а не якісь економічні чи політичні суперечки. Однак саме від усвідомленої позиції Європи залежить, наскільки ефективним нашим союзником вона буде.



Також Лапін пояснив, що на сьогодні ЄС для України швидше ситуативний союзник, вимушений. Це величезна перемога української дипломатії і влади в цілому, що ЄС так чи інакше, але вважає за необхідний, хоча й неприємний та невигідний обов’язок вживати якихось заходів щодо Росії. За рішеннями Парламентської асамблеї Ради Європи можна зробити висновок, наскільки саме для Європи стримування РФ є небажаним варіантом розвитку подій.



«Так, з нашої точки зору це алогічно і абсурдно. Але ми вповні розуміємо рівень загрози від Росії. В Європі ж цього розуміння немає. Саме тому варто вперто, послідовно і регулярно відвозити на лінію зіткнення стільки європейських політиків, скільки вдасться переконати. Нехай ненадовго. Нехай кожен там буде лише кілька годин. Так навіть краще: кілька коротких візитів, а не один тривалий, під час котрого шокуючі враження нівелюють одне одного», – додав народний обранець.



«Кожен європейський політик, котрий на власні очі побачив справжню війну, танки і ракетні обстріли на кордонах Європи, стане лобістом українських інтересів на рівні своєї держави та на рівні ЄС. Бо всі ж розуміють: Росія 5 років докладає значних ресурсів саме на створення враження в цілого світу «на Донбасі нічого такого не відбувається, місцеві дрібні конфлікти».



Ми не маємо ресурсів провадити власну достатньо масштабну кампанію протидії. Але ресурси просто збільшувати кількість очевидців з європейських політиків ми знайти можемо», – підсумував Ігор Лапін.

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