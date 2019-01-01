Щохвинили Україну покидає дві людини





Щохвилини Україну залишає дві людини. Про це розповіли в ефірі "Сніданку 1+1", - передає



За даними ООН, внаслідок стрімкого зростання еміграції, за 30 років населення нашої країни може скоротитись на 18% – до 36 мільйонів людей. Менше ніж за рік з України виїхав майже мільйон громадян.



Крім того, за прогнозами Національного банку України, сума переказаних коштів від українських трудових мігрантів за 2018 рік складе понад 11,5 мільярда доларів.



Нагадаємо, за 2018 рік українці оформили понад 4,8 млн закордонних біометричних паспортів.



Також повідомлялося, що переважна більшість українців не планують переселятися з України за кордон.

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