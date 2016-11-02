У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя





Інцидент трапився 30 січня приблизно о 15:00, - інформує поліції Миколаївської області.



Жінка загинула на місці події, а чоловік у кареті швидкої допомоги.



На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі деталі інциденту.



Попередня кваліфікація ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.





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