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У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя

У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя
У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, який розстріляв подружжя біля районного суду.

Інцидент трапився 30 січня приблизно о 15:00, - інформує поліції Миколаївської області.

Жінка загинула на місці події, а чоловік у кареті швидкої допомоги.

На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі деталі інциденту.

Попередня кваліфікація ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя
У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя

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Теги: вбивство, Миколаїв
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