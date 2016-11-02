У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя
Сьогодні, 16:12
У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, який розстріляв подружжя біля районного суду.
Інцидент трапився 30 січня приблизно о 15:00, - інформує поліції Миколаївської області.
Жінка загинула на місці події, а чоловік у кареті швидкої допомоги.
На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі деталі інциденту.
Попередня кваліфікація ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 30 січня приблизно о 15:00, - інформує поліції Миколаївської області.
Жінка загинула на місці події, а чоловік у кареті швидкої допомоги.
На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі деталі інциденту.
Попередня кваліфікація ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мешканці луцької вулиці будуть змушені придбати індивідуальні сміттєві контейнери, – муніципали
Сьогодні, 16:19
У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя
Сьогодні, 16:12
Щохвинили Україну покидає дві людини
Сьогодні, 16:05
Медіа