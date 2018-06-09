Мешканці луцької вулиці будуть змушені придбати індивідуальні сміттєві контейнери, – муніципали

У Луцьку мешканці приватних будинків на вулиці Дубнівській та прилеглих провулків мають придбати індивідуальні контейнери для збору сміття.Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.З 1 лютого відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департамент муніципальної варти Луцька розпочинає масштабну роз’яснювальну роботу з мешканцями приватного сектора Дубнівського масиву щодо вирішення болючого та актуального питання – належного поводження з відходами.Для цього департамент розробив макет інформаційних листівок із затвердженим чітким графіком вивозу сміття з індивідуальних контейнерів приватних домоволодінь, де вказано дні, години та вулиці.Впродовж місяця інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста проводитиметься оповіщення та видача приписів мешканцям вулиці Дубнівської та прилеглих провулків щодо необхідності встановлення індивідуальних контейнерів у приватному секторі та укладення договорів на їх обслуговування.Громадян, які до 1 березня 2019 року проігнорують вимоги закону та ухиляться від виконання покладених на них обов’язків, інспектори притягатимуть до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень.