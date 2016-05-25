На Волині встановлять відеокамери, щоб стежити за перевізниками деревини

28 січня відбулась спільна нарада за участю представників Маневицької райдержадміністрації, державних лісогосподарських підприємств району – ДП Маневицьке ЛГ», ДП «Городоцьке ЛГ», ДП «Поліське ЛГ» та ДП «Колківське ЛГ», місцевих відділів прокуратури та поліції.Питання для обговорення – необхідність скоординованих дій усіх гілок влади для охорони лісів від незаконної рубки і проведення систематичних перевірок пилорам, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Розпочав нараду голова Маневицької РДА, наголосивши, що збереження лісу є спільним завданням. Саме тому необхідно напрацювати чіткий план дій для роботи у цьому напрямку.Начальник управління регіонального розвитку Маневицької районної державної адміністраціїнаголосив, що у 2016 році було створено робочу групу з метою посилення державного контролю збереження лісових ресурсів. Робоча група проводила обстеження наявних пилорам, дані використовувалися для повсякденної роботи.Про результати роботи працівників державної лісової охорони ДП «Маневицьке лісове господарство» доповідав директор. Зокрема наголосив, які саме заходи у цьому напрямку на підприємстві проводяться державною лісовою охороною, як працюють над попередження та виявленням фактів незаконного видобутку бурштину. Володимир Олександрович зазначив, що підприємством організовано цілодобове чергування однієї стаціонарної та однієї мобільної групи у лісових масивах Маневицького, Вовчицького, Куклинського, Оконського лісництв, чим було призупинено масове розкопування ґрунту. За 2018 рік виявлено 83 випадки незаконних рубок.Директор ДП «Городоцьке ЛГ»доповів про результати діяльності державної лісової охорони, наголосивши, що останнім часом спостерігається тенденція до зменшення кількості самовільних рубок. У 2018 році було проведено 93 рейди спільно з працівниками Маневицької поліції.Директор ДП «Поліське ЛГ»доповів про проведення спільних виїздів державної лісової охорони з працівниками поліції. Окрема увага підприємством приділяється масивам Куклинського лісництва (с. Лісово), завдяки чому фактів порушень не виявлено.Головний лісничий ДП «Колківське ЛГ»доповів про роботу державної лісової охорони, зокрема зазначивши, що за 2018 рік виявлено 47 випадків незаконних рубок лісу.На нараді обговорювалось питання про можливість встановлення додаткових відеокамер у Маневицькому районі – з метою відстеження транспортних засобів, які перевозять лісопродукцію.