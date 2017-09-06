Через фінансові махінації з рахунку ковельської фірми зникла велика сума грошей





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише



Зазначається, що 24 січня 2019 року невідомі «шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки», перерахували грошові кошти у сумі 502 118 гривень 95 копійок з розрахункового рахунку ТДВ «Ковельське АТП» (колишнє автобусне автопідприємство № 10706) на рахунок київського ТОВ «Корпагром», завдавши АТП матеріальної шкоди у великих розмірах.



Вкрадені грошові кошти знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на банківському рахунку, який відкритий на ТОВ «Корпагром».



Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду постановив накласти арешт на 502 118 гривень 95 копійок, заборонивши ТОВ «Корпагром» чи іншій юридичній та фізичній особі відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати ці кошти до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок фінансової оборудки з банківського рахунку Ковельського АТП зникло понад 502 тисячі гривень.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель Зазначається, що 24 січня 2019 року невідомі «шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки», перерахували грошові кошти у сумі 502 118 гривень 95 копійок з розрахункового рахунку ТДВ «Ковельське АТП» (колишнє автобусне автопідприємство № 10706) на рахунок київського ТОВ «Корпагром», завдавши АТП матеріальної шкоди у великих розмірах.Вкрадені грошові кошти знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на банківському рахунку, який відкритий на ТОВ «Корпагром».Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду постановив накласти арешт на 502 118 гривень 95 копійок, заборонивши ТОВ «Корпагром» чи іншій юридичній та фізичній особі відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати ці кошти до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

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