Священик волинської церкви, яка перейде до ПЦУ, не віддає ключі від храму
Сьогодні, 16:42
У селі Серхів Маневицького району священик закрив храм та відмовляється віддавати ключі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
«Невже Бог не пошле розуму тим людям із керівництва РПЦ, які ніяк не можуть зрозуміти, якщо 90-95% парафіян вирішили, що вони хочуть молитись в Канонічній Православній церкві України, то перечити їм не варто», – йдеться у дописі.
Посадовець додав, що у селі склалася подібна ситуація, як у селі Нічогівка того ж району.
«Колишній священник (РПЦ) відмовляється віддавати ключі від храму. Біля храму присутні близько 110 парафіян з яких 100 вимагають віддати ключі», – пише голова РДА.
Андрій Линдюк зазначив, що на місці присутні правоохоронці. Порядок забезпечується.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
«Невже Бог не пошле розуму тим людям із керівництва РПЦ, які ніяк не можуть зрозуміти, якщо 90-95% парафіян вирішили, що вони хочуть молитись в Канонічній Православній церкві України, то перечити їм не варто», – йдеться у дописі.
Посадовець додав, що у селі склалася подібна ситуація, як у селі Нічогівка того ж району.
«Колишній священник (РПЦ) відмовляється віддавати ключі від храму. Біля храму присутні близько 110 парафіян з яких 100 вимагають віддати ключі», – пише голова РДА.
Андрій Линдюк зазначив, що на місці присутні правоохоронці. Порядок забезпечується.
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