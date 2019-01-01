Священик волинської церкви, яка перейде до ПЦУ, не віддає ключі від храму





Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.



«Невже Бог не пошле розуму тим людям із керівництва РПЦ, які ніяк не можуть зрозуміти, якщо 90-95% парафіян вирішили, що вони хочуть молитись в Канонічній Православній церкві України, то перечити їм не варто», – йдеться у дописі.



Посадовець додав, що у селі склалася



«Колишній священник (РПЦ) відмовляється віддавати ключі від храму. Біля храму присутні близько 110 парафіян з яких 100 вимагають віддати ключі», – пише голова РДА.



Андрій Линдюк зазначив, що на місці присутні правоохоронці. Порядок забезпечується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Серхів Маневицького району священик закрив храм та відмовляється віддавати ключі.Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Маневицької РДА«Невже Бог не пошле розуму тим людям із керівництва РПЦ, які ніяк не можуть зрозуміти, якщо 90-95% парафіян вирішили, що вони хочуть молитись в Канонічній Православній церкві України, то перечити їм не варто», – йдеться у дописі.Посадовець додав, що у селі склалася подібна ситуація, як у селі Нічогівка того ж району «Колишній священник (РПЦ) відмовляється віддавати ключі від храму. Біля храму присутні близько 110 парафіян з яких 100 вимагають віддати ключі», – пише голова РДА.Андрій Линдюк зазначив, що на місці присутні правоохоронці. Порядок забезпечується.

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